福島vs高知 スタメン発表
[4.20 J3第10節](とうスタ)
※13:00開始
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 29 石井稜真
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 5 田辺陽太
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 11 小林心
控え
GK 1 黒川雷平
DF 2 吉田知樹
DF 25 今井那生
MF 7 金原朝陽
MF 17 伊藤綾汰
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
FW 18 東家聡樹
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊
※13:00開始
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 29 石井稜真
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 14 中村翼
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 5 田辺陽太
DF 38 鈴木俊也
DF 72 福宮弘乃介
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
FW 11 小林心
控え
GK 1 黒川雷平
DF 2 吉田知樹
DF 25 今井那生
MF 7 金原朝陽
MF 17 伊藤綾汰
MF 24 岡澤韻生
MF 26 須藤直輝
FW 18 東家聡樹
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊