[4.20 J3第10節](とうスタ)

※13:00開始

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 23 安在達弥

DF 27 野末学

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

FW 10 森晃太

FW 29 石井稜真

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 14 中村翼

MF 30 狩野海晟

MF 37 由井航太

MF 38 粟野健翔

FW 9 清水一雅

FW 18 矢島輝一

監督

寺田周平

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 5 田辺陽太

DF 38 鈴木俊也

DF 72 福宮弘乃介

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

FW 11 小林心

控え

GK 1 黒川雷平

DF 2 吉田知樹

DF 25 今井那生

MF 7 金原朝陽

MF 17 伊藤綾汰

MF 24 岡澤韻生

MF 26 須藤直輝

FW 18 東家聡樹

FW 29 内田優晟

監督

秋田豊