º´µ×´ÖÂç²ð ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤ÎµÕ¶¤À¤é¤±¤ÎÎò»Ë¤Ë¶¦´¶¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡×TVer¤ÇÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ3²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡¢Á´À¤³¦¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤ò2¿Í¤¬¿¼·¡¤ê¡ª
¢§TVer¤Ç¤ÏÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
¤½¤·¤Æ¡¢Íè½µ4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¿ä¤·¤ÏÂç¿Íµ¤³¨ËÜ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡×¡£¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¤Ï»³ËÜÈþ·î¤âÅÐ¾ì¡ª
Åöµ»ö¤Ç¤Ï4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª
¢£Á´À¤³¦¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥Í¥¹¥¥ó
º£²ó¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡£Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿º´µ×´Ö¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¤³¤Î¶ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¡£TikTok¤Î²»¸»¤È¤·¤Æ¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¡£¤Ê¤ó¤È³Ú¶ÊÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Ìó120²¯²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢À¤³¦15¥«¹ñ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥óÅª¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏµÕ¶¤À¤é¤±¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£»×¤ï¤º´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡©
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥è¥·¥ª¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¤¥ï¥µ¤¿¤Á¤¬Ã´Åö¡£¥è¥·¥ª¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¤¥ï¥µ¤Ï¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì²Î»ì¤òÏÂÌõ¤¹¤ë¤Û¤ÉÈà¤é¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Ê¿¶ÑÇ¯Îð24.5ºÐ¤È¤¤¤¦ZÀ¤Âå¤Î¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥Þ½Ð¿È¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·2¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£
ºÝ¤É¤¤°áÁõ¤Ç¾×·âÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤·¡¢¼ã¼Ô¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈà¤é¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¡ÖÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿µÕ¶¤Î»þÂå¡Û
10Ç¯Á°¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢2015Ç¯¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÇä¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤¬Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Ï¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÀµÄ¾ËÍ¤¿¤Á¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¡ØÀäÂÐÇä¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐÉé¤±¤Í¤§¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¡£ÆüÂ¼¤â»×¤ï¤º¡Ö¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú¤Þ¤ë¤Ç¥é¥Ã¥×¡ª ´¬¤Àå¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥í¥Ã¥¯¡Û
Èà¤é¤Î²»³Ú¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÆÃÍ¤Î´¬¤Àå¤¬¤«¤Ã¤¿²Î¾§¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤Î¿·¤·¤µ¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÈÇ¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°Ìë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃÎ¤Ã¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Éå¤é¤º¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¹¥¤¡ª¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï10Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£´ÑµÒ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Çï¼ê³åºÓ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢½é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¡£½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï14Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Úº´µ×´Ö¤âÄ¶¶¦´¶¡ª ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡Û
½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë»×¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Èà¤é¤Î³èÆ°¤òÂ»ß¤á¡£¤³¤ì¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈà¤é¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿ºÒÆñ¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¶¦´¶¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ÊSnow Man¤Ï¡Ë2020Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥¤¥Ö¤âÌµ´ÑµÒÇÛ¿®¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤È¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬²á¤®¤¿º¢¡¢¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Ï2021Ç¯¤Ë60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥æ¡¼¥í¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¸«»öÍ¥¾¡¡£Èà¤é¤Î»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¡Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ë2¿Í¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¯¤ê¡£
Á´¤Æ¤ÎµÕ¶¤òÊ¤¤·À¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡£ºÃÀÞ¤òÃÎ¤ëÈà¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥À¥ß¥¢¡¼¥Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤Ç¿ÆÆü²È¤À¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¼Á³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢2¿Í¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¥À¥ß¥¢¡¼¥Î¤Î¥½¥í³èÆ°¤ò¸«¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎºÆ»ÏÆ°¤òÂÔ¤ÁË¾¤àº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü 23:30¡Á23:55 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à