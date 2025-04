レイカーズがウルブズに敗戦、プレーオフ黒星発進…八村塁は9得点5リバウンド

4月20日(現地時間19日)にクリプトドットコム・アリーナで「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、3位のロサンゼルス・レイカーズが6位のミネソタ・ティンバーウルブズをホームに迎えた。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、八村塁、ジャクソン・ヘイズが先発に名を連ねた。

第1クォーター序盤はドンチッチが1人で6得点を記録すれば、開始2分49秒に八村が3ポイントシュートで初得点を記録。第1クォーターだけで16得点を挙げたドンチッチを中心に、八村が2本、ゲイブ・ビンセントとドリアン・フィニー・スミスがともに1本の長距離砲を射抜き、28-21とリードを奪った。

第2クォーターはジェイレン・マクダニエルズ、ニッケル・アレクサンダー・ウォーカー、ナズ・リードに得点を与え、開始3分17秒の時点で30-35。レブロンが“3点プレー”を成功させたものの、相手の勢いを止められず、残り5分19秒に34-47と13点のビハインドを背負った。

タイムアウト後、ドンチッチのアシストから八村が3本目の3ポイントを成功。追い上げを見せたが、前半終了と同時にブザービーターを決められ、48-59と11点差でハーフタイムを迎えた。

前半を終えて、ドンチッチが20得点4リバウンド、レブロンが10得点、八村が9得点4リバウンドをマークした。

第3クォーターは0-11のランで始まり、点差を22点に広げられた開始1分52秒にタイムアウト。レブロンとリーブスが3ポイントを沈めたものの、残り5分2秒の時点で27点差をつけられた。同4分5秒からリーブス、ドンチッチ、レブロンが加点。終盤の反撃で16点差まで詰め寄った。

第4クォーター開始4分10秒に八村が投入されると、直後にレブロンのダンクをお膳立て。14点差に迫るのが精一杯で、試合終了残り3分2秒に主力をベンチに下げた。最終スコア95-117で敗戦。ホームでの第1戦を落とした。

レイカーズはドンチッチが37得点7リバウンド8アシスト2スティール、レブロンが19得点5リバウンド3アシスト2スティール3ブロック、リーブスが16得点3リバウンド3アシスト、八村が3本の3ポイントで9得点5リバウンド2アシストを記録した。

なお、両者による第2戦は23日(同22日)にクリプトドットコム・アリーナで行われる。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 95-117 ミネソタ・ティンバーウルブズ



LAL|28|20|30|17|=95



MIN|21|38|35|23|=117

