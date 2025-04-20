¸þ°æÍý¤Î¥â¥Á¥Ù¶Ê¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡¡¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È
¸þ°æÍý
³èÆ°¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë²»³Ú¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡Ö»ä¤Î¥â¥Á¥Ù¶Ê¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀèÆüÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE Çú¥¢¥²¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¡Ù¡Ê25Æü¸ø³«¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î±þ±ç¶Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»°¹ñ»Ö¤ÎÅ·ºÍ·³»Õ¡¦½ô³ë¹¦ÌÀ¤ò±é¤¸¤ë¸þ°æÍý¤¬µó¤²¤¿¤Î¤ÏÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¡£
¸þ°æÍý¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡×