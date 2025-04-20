¹Åç¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬ÅÄÃæ¹Êå¡õ¾¾»³ÎµÊ¿¤Ë¡Ö°úÂà´«¹ð¡×¸¡Æ¤¤«¡Ä¡Ä¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¶ìÇº¤È¡Ö¸åÇÚ¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¡×
½¢Ç¤£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡ËÎ¨¤¤¤ë¹Åç¤¬¡¢Âçº®Àï¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¹¥Ä´¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌî¼ê¿Ø¤Ë³èµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡Ê27¡Ë¤äËöÊñ¾ºÂç¡Ê28¡Ë¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÌðÌî²íºÈ¡Ê26¡Ë¡¢¾®±à³¤ÅÍ¡Ê24¡Ë¤Ê¤É¸þ¤³¤¦10Ç¯¥Á¡¼¥à¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¼çÎÏ¤â°é¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦°ì¿ÍÂçË¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ£Ï£Â¡Ë
¤¿¤À¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Þ¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë£±·³¤«¤é³°¤ì¤¿¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î¾¾»³ÎµÊ¿¡Ê39¡Ë¡¢ÅÄÃæ¹Êå¡Ê35¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£²¿Í¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢¤È¤â¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿à²ÈÂ²á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤¬°úÂà¤·¤Æ¤«¤é£²¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó²¼¹ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º´¡¹²¬¡Ê¿¿»Ê¡ËÁ°´ÆÆÄÀ¯¸¢¤¬Ä¹¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ç¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¤Ïºò½©¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Ë½»¤à30Âå°ìÈÌ¿Í½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¿´¾Ú¤Ï·è¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ç¯Ä¹¼Ô¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾¾»³¤â³³¤Ã¤×¤Á¤À¡£
¡ÖÈà¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ·ã¤ËÂÇÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼é¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀïÎÏÀ°Íý¤ÎºÇ½ªÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎä¹ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¡£
¤Ç¤â¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¿·°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ°úÂà¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¡¢¤â¤·¤âÌµÍý¤Ê¤é¾¾ÅÄ¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê74¡Ë¤ËÎ»¾µ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬à¤½¤í¤½¤í¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¤é¤É¤¦¤Àá¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¾¾»³¤ÏÉå¤é¤º¤Ë£²·³Àï¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢£´·î£¸Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÁöÎÝÃæ¤ËÉé½ý¡¢¿Ç»¡¤Î·ë²Ìº¸É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾¾»³¤¬Éå¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤¬µÆÃÓÎÃ²ð¡Ê35¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤â¤á¤Ã¤¿¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢11Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤ÏµåÃÄ¹Êó¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ø¾¾¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¡Ù¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¾¾»³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤ë¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢Å·¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢º£Æü²¶¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÓ¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡È²ÈÂ²¡É¤Îå«¤¬ÅÓÀä¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó£²¿Í¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È²Öºé¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£