´ä°æÌÀ°¦¤¬£¶£´¤ÈÇúÈ¯¤·¤Æ¼ó°ÌÉâ¾å¡¡¥Ä¥¢¡¼½é£Ö¤Ø¡Ö¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö£Ê£Í¥¤¡¼¥°¥ë£Ì£ÁÁª¼ê¸¢¡×£³ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥¨¥ë¥«¥Ð¥ì¥í£Ã£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢£±£²°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤ó¤À´ä°æÌÀ°¦¡Ê£²£²¡á£È£ï£î£ä£á¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç£±¥¤¡¼¥°¥ë¡¢£¸¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î£¶£´¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£±£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦ÀéÎç¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢½Ð¤À¤·¤Î£±ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¡£¥é¥Õ¤«¤é¤Î£³ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó±ü¤Ë¤Ä¤±¤Æ·¹¼Ð¤Æ¥«¥Ã¥×¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Àª¤¤¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢Á°È¾¤Ë£³¤Ä¿¤Ð¤·¡¢¸åÈ¾¤Ï£µ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡´ä°æÌÀ¤Ï¡¢£²ÆüÌÜ¤Î£µÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç¤â¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö£±½µ´Ö¤Ç£²²ó¥¤¡¼¥°¥ë¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£»ÐËå¤Ç¤Î£²¥µ¥à¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö£²¿Í¤È¤â¿¤Ð¤»¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î¤Î¡Ö¥Û¥ó¥À£Ì£Ð£Ç£Á¡×¤Ç¤ÏºÇ½ªÆü£¶£±¤ÈÌÔÄÉ¤·¤¿¤¬¡¢£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï£³¿Í¤¬¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Ó¡¢£´°Ì¤Ë¤Ï£²ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÅ¸³«¡£¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤ëºÇ½ªÆü¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀéÎç¤Ï£·£°¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»£±£±¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£±£²°Ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¼ç¤ÊÆüËÜÀª¤Ï¡¢ÄÌ»»£±£´¥¢¥ó¥À¡¼¤ÎÃÝÅÄÎï±û¡Ê¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×£È£Ä¡Ë¤¬£µ°Ì¡¢ÄÌ»»£±£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê²Ö²¦¡Ë¤¬£¸°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£