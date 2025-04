ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、細ストライプ柄や刺繍が爽やかな、ディズニーデザイン「羽織にも使えるシャツワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「羽織にも使えるシャツワンピース」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:8,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

生地:<織物>綿60%、ポリエステル40%(平織)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

爽やかな細ストライプのロング丈ワンピース。

ストライプで縦ラインを強調してすっきり見えるデザインで、1枚でも羽織でもおしゃれに着こなせます!

身生地はさらりとした綿混の平織り素材を使用し、中央ボタン留めで左右にはポケットも◎

© Disney

ボタンを外して羽織るとまた違った雰囲気に☆

後ろは前より少し長めの丈になっています。

© Disney

袖には大きな刺繍が。

さまざまな種類のお花の中にミッキーモチーフがさりげなく隠れています。

袖口は後ろゴム仕様で、上げるとボリュームが出てこなれ感UP!

体をすっぽり包んで体型カバーも。

細ストライプ柄や刺繍が爽やかな、ディズニーデザイン「羽織にも使えるシャツワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

