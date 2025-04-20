TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢À¶ÁÝºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ­¤¬ÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤òÀÚ¤ëºÛÃÇµ¡¤È»ÙÃì¤È¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤Î¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å2»þ¤¹¤®¡¢Â­Î©¶è¹¾ËÌ¤Ë¤¢¤ëµÈÌîÀÐ¹Ñ¤ÎÅìµþ¹©¾ì¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤Î¶âÅÄ¾Í»Ê¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬ÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤òÀÚ¤ëºÛÃÇµ¡¤È»ÙÃì¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÛÃÇµ¡¤Î²¼¤ËÀø¤Ã¤ÆÀÐ¹Ñ¤Î¤¯¤º¤òÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÛÃÇµ¡¤¬Æ°¤­½Ð¤·¡¢»ÙÃì¤È¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£