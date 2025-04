ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、どのようなボトムとも相性が良くコーディネートがしやすい、ディズニーデザイン「ビスチェドッキング風長袖Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ビスチェドッキング風長袖Tシャツ」

価格:2,990円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

生地:<カットソー>綿100%(スムース)、リブ部分:<カットソー>綿95%、ポリウレタン5%(リブ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

大人にも流行のビスチェコーデ風のドッキング。

プリンセス気分になれるフリルやリボンがロマンティックな雰囲気です。

袖口がゴム仕様で、ふっくらとして可愛い!

首元のスタンドフリルが華やかな印象で、首元後ろは着脱しやすいゴム仕様になっています。

デザインは「エルサ」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップ。

エルサ

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのTシャツ。

エイビー×水色の色使いが大人っぽくて素敵!

「エルサ」はシルエットで表現され、雪の結晶と一緒に総柄であしらわれています。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのTシャツ。

白とピンクの淡いカラーリングがガーリーで乙女心をくすぐります☆

「ラプンツェル」もシルエットで表現され、カメレオンのお友達「パスカル」や、ランタンなどもカラフルな総柄でデザインされています。

それぞれ後ろまでデザインが施されています。

後ろから見ても肩のフリルがオシャレ◎

<素材アップ>

綿100%素材で軽く着れるので、ロングシーズン活躍します。

それから内側には通園や通学時に便利なお名前スペースも付いています。

油性ペンで直接書けて、お名前付けがラクラク◎

かぶるだけのレイヤード風なのでお着替えもスムーズに!

どのようなボトムとも相性が良くコーディネートがしやすい、ディズニーデザイン「ビスチェドッキング風長袖Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

