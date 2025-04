ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズを紹介します!

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期:2025年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年4月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが登場!

ポケモンたちがデザインされた、大きなバスタオルや収納バッグ、バニティポーチがラインナップされます。

ポケットモンスター プレミアムおっきいバスタオル〜せいでんき〜

投入時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約160×1×70cm

種類:全1種(せいでんき)

とくせい「せいでんき」のポケモンが大集合した大判バスタオル。

ピカチュウ・ライチュウ・パモ・マルマインなど、たくさんのポケモンがデザインされています。

160センチと大きなサイズなので、いろんなシーンで使えます。

ポケットモンスター プラチナムザッカコミックアート風収納バッグ

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約40×9×40cm

種類:全2種(スクエアデザイン、総柄風)

コミックアート風のデザインがされたカラフルなバッグ。

ファスナーとマチが付いているので収納アイテムとしても使用できます。

裏表で、ポケモンたちとモンスターボールがそれぞれデザインされています。

ポケットモンスター プラチナムザッカバニティポーチ

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約24×16×19cm

種類:全2種(ピンク、ブルー)

ピカチュウ・イーブイ・ポッチャマなどポケモンたちがデザインされたバニティポーチ。

カラフルな色合いなので、使うのが楽しくなるグッズです。

物がたくさん入るサイズ感なので、小物収納にもぴったりです。

収納に便利なファスナー付きバッグやバニティポーチ、大きなバスタオルがセガプライズに登場。

2025年4月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される「ポケットモンスター」グッズの紹介でした☆

