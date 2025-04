ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2025年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、NHK Eテレで放送中の大人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが続々登場!

2025年4月はぬいぐるみやマスコット、さらにショルダーバッグなど全6種類のグッズが登場します☆

おさるのジョージ プラチナムザッカシーンデザインショルダーバッグ

投入時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約20×2.5×20cm

種類:全4種(あか、あお、きいろ、みどり)

バッグの片面がクリア窓になった、内側のかわいらしいデザインが見えるショルダーバッグ。

「ジョージ」「黄色いおじさん」たちをデザインしたショルダーバッグは、カラフルな4色で展開されます。

おさるのジョージ ぽってりマスコット ぽかぽか陽気におでかけ

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約8×6×10cm

種類:全3種(お花、ちょうちょ、小鳥)

小鳥やちょうちょと戯れる姿がとってもかわいい「ジョージ」

毎日のお出かけへ一緒に連れていきたくなるようなマスコットです。

おさるのジョージ ひょこぴょこ ぬいぐるみ

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約13×12×16cm

種類:全3種(にっこり、口開け、おとぼけ)

セガオリジナルぬいぐるみ新ブランド“ひょこぴょこ”から「おさるのジョージ」が登場。

首を傾げたポーズが愛嬌満点でそばに置いておきたくなるぬいぐるみです。

ひょこっと顔をのぞかせて、いつも見守り、癒やしてくれます☆

おさるのジョージ 赤いほっぺ スーパーラージぬいぐるみ

投入時期:2025年4月18日より順次

サイズ:全長約28×24×44cm

種類:全1種(ジョージ)

「おさるのジョージ」がセガオリジナルブランドの“赤いほっぺ”シリーズで再登場!

ふんわり優しい雰囲気に仕上げられた「ジョージ」のぬいぐるみです。

おさるのジョージ マスコット LifeStyle

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約7×5×14cm

種類:全3種(メガネ、お花、パジャマ)

メガネやパジャマのスタイルがおしゃれでかわいい!

「ジョージ」の生活を切り取ったようなマスコットが登場です。

おさるのジョージ はずかちっ!Lぬいぐるみ

投入時期:2025年4月24日より順次

サイズ:全長約15×18×31cm

種類:全1種(ジョージ)

セガオリジナル“はずかちっ!”デザインのぬいぐるみ。

シャイなポーズの「ジョージ」が、キュートなデザインです☆

「ジョージ」の愛らしさいっぱいのぬいぐるみやマスコット。

2025年4月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

