ニックスが第4Qに21－0のランを披露…ホームでピストンズを退けて1勝目

4月20日(現地時間19日)にマディソン・スクエア・ガーデンで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス1回戦が行われ、3位のニューヨーク・ニックスが6位のデトロイト・ピストンズと対戦した。

試合序盤からジェイレン・ブランソン、OG・アヌノビー、ミケル・ブリッジズのシュートが炸裂。開始3分43秒の時点で10-3と好スタートに成功したものの、その後はなかなかシュートが決まらず、終了間際にアヌノビーの得点で同点に追いついた。

第2クォーター以降も1ケタ点差の接戦が繰り広げられると、8点ビハインドで迎えた第4クォーター開始2分54秒からキャメロン・ペイン、ブランソン、ジョシュ・ハートの連続得点で21-0のランを披露した。ホームの地で一気に流れをつかむと、6点差まで詰め寄られた試合終了残り1分5秒からブランソン、ハートの連続得点で再び2ケタ点差に。最終スコア123-112で逃げきり、第1戦を制した。

ニックスはブランソンが34得点8アシスト、アヌノビーが23得点7リバウンド2ブロック5スティール、カール・アンソニー・タウンズが23得点11リバウンド5アシスト2ブロック4スティール、ハートが13得点7リバウンド6アシストの活躍。ベンチから出場したペインが14得点をマークし、先発陣をカバーした。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 123-112 デトロイト・ピストンズ



NYN|27|30|26|40|=123



DET|27|28|36|21|=112

🧊 KNICKS 21-0 RUN TO ICE GAME 1 🧊

New York rode 21 straight PTS, as part of a 40-PT 4Q, to a Game 1 victory!!

Every bucket from the run to give them a 1-0 series lead ⤵️ pic.twitter.com/CYqcADpdat

- NBA (@NBA) April 20, 2025