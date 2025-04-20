¥Ù¥Æ¥é¥óÀï»Î¡¢¾×·â¤ÎµÕÅ¾KOÉé¤± Ì¼¤ÎÁ°¤Çµã¤Êø¤ì¤ë ¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×Ç®ÀïÄ¾¸å¤Î°ì¥³¥Þ¤ËÈ¿¶Á
¡¡·ãÀï¤ÎËö¡¢¾×·â¤ÎµÕÅ¾KOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë²ÖÆ»¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¼¤Î¤â¤È¤Ø¡£ÇÔËÌ¤Î²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Çµã¤Êø¤ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ö36ºÐ¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×¤Ê¤ÉÏ«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾×·â¤ÎµÕÅ¾KOÉé¤± ¤½¤·¤Æ²ÖÆ»¤Î±ü¤Ç¡Ä¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡4·î19Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRISE187¡×¡£µþÃ«Í´´õ¡ÊTEAM TEPPEN¡Ë¤ÈÍã¡ÊTARGET¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢Íã¤¬Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤ÇµÕÅ¾¤ÎKO¾¡Íø¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤ÇµþÃ«¤¬¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íã¤¬ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶Ã°ÛÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡36ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î²õ¤·²°¡ÉµþÃ«¤È¡¢3Ï¢ÇÔ¤«¤é¤Î2Ï¢¾¡¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹Íã¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Æ±»Î¡¢¼ÂÎÏ¼ÔÆ±»Î¤Î°ÕÃÏ¤Èµ»½Ñ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÀï¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£µþÃ«¤Ïº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È±¦¥¸¥ã¥Ö¤ò¶î»È¤·¤Æµ÷Î¥¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢Íã¤ÎÁ°¿Ê¤ò¸£À©¡£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÅª³Î¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤¤¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥ó¥Á¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤»¤Ê¤¤¹ª¤ß¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÏ·àÖ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Íã¤¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇµþÃ«¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢µþÃ«¤Ï²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹¶ËÉ¤òÊÝ¤Á¡¢¶áµ÷Î¥¤ÇÊü¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î°ì·â¤¬¥¢¥´¤òÂª¤¨¡¢¸ú¤«¤µ¤ì¤¿Íã¤Ï»×¤ï¤º¥¯¥ê¥ó¥Á¤ËÆ¨¤ì¤ë¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯Ä¾¸å¤Î·ä¤âÆ¨¤µ¤º¹¶¤á¤ëµþÃ«¡£¥é¥¦¥ó¥É»Ä¤ê2Ê¬¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿µþÃ«¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ßÚÎö¤·¡¢Íã¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¥À¥¦¥ó¡£»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿µþÃ«¤ÎÌÔ¹¶¤¬Â³¤¯¤¬¡¢Íã¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¡¢µþÃ«¤Ï²¼¤¬¤êµ¤Ì£¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Íã¤¬¶¯°ú¤Ë°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤°¤é¤Ä¤«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¡£µþÃ«¤âÈô¤Ó¥Ò¥¶¤Ç±þÀï¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬³Ü¤òÄ¾·â¡£µþÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¤Ë¶ú»É¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤È¥Þ¥Ã¥È¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡£¤½¤Î¸åÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤ºKO¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁÔÀä¤ÊµÕÅ¾KO·à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£µ¤»ý¤Á¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿Íã¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¶¯°ú¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤°¤Ë¤ã¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¡ÍøÌÜÁ°¤Ç²ù¤·¤¤ÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿µþÃ«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµþÃ«¡¢ÂÇ¤¿¤ì¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥À¥¦¥ó¤ÎÁý²Ã¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö36ºÐ¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«¤¤¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡ÖµþÃ«Áª¼ê¤Ï¶¯¤¯¤Æ¡¢ºîÀï¤É¤ª¤êÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¶¯¤µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Íã¡£ÂÐ¤¹¤ëµþÃ«¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¡¢²ñ¾ì¸åÊý¤Î²ÖÆ»¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÌ¼¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¤Ò¤¶¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¡½¡½¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¡ÄÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£