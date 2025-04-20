º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µåÂ®Äã²¼¤òÉÔ°Â»ë¡¡½é²óºÇÂ®¤Ï151¥¥í¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½4¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê2025Ç¯4·î19Æü¡¡¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Çº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤ëÃæ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î6²ó¤òÅê¤²2°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£¤·¤«¤·¡¢9²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥ÄÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤â4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î½é²ó¤ÎºÇÂ®¤¬94.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.4¥¥í¡Ë¤Ç¤½¤ÎÂ¾¤ÎÄ¾µå¤¬90¥Þ¥¤¥ëÂæÁ°È¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£½é²ó¤ËËÜÍè¤ÎµåÂ®¤¬½Ð¤º¡¢ÊÑ²½µå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÊÑ²½µå¤âÁà¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬µå¿ô¾¯¤Ê¤¯¥¤¥Ë¥ó¥°¤â²Ô¤²¤¿¡£µåÂ®¤ÏËÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡£½é²ó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï½¤Àµ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£Æü¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó°Ê¹ß¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆµåÂ®¤ò¾å¤²¤¿¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öµå¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¤é²ò·è¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÌäÂê¤Ê¤·¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï¥»¥ß¥¨¥ó¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢2ÈÖ¥·¡¼¥¬¡¼¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏÃæ·øÊý¸þ¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ËÂ³¤¤¤ÆÃæ·ø¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÄ¶Èþµ»¤Çµß¤ï¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¥¹¥ß¥¹¤Ï»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢3¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2²ó¤Ï4ÈÖ¥¬¥ë¥·¥¢¤òÆó¥´¥í¡£5ÈÖ¥Ô¥À¡¼¥½¥ó¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢6ÈÖ¥ä¥ó¥°¤â»°¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥Ï¥ê¥¹¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ò¥¬¥·¥ª¥«¤Ëº¸±Û¤¨¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤¬º´¡¹ÌÚ¤ò¶¯ÎÏ±ç¸î¤·¤¿¡£3²ó¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬±¦±Û¤¨¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¡£¤Ê¤ª¤â2»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡Ì£Êý¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¡£2»à¤«¤é¥ä¥ó¥°¤Ë±¦Íã¸åÊý¤ØÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÇØÁö¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò½õ¤±¤¿¡£5²ó¤âÁö¼Ô¤³¤½µö¤·¤¿¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç5²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï5²ó¤Ë¥»¥ß¥¨¥ó¤ËµÏ¿¤·¤¿96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£6²ó¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»Íµå¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤·¤¿¤¬¥¬¥ë¥·¥¢¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï78µå¤òÅê¤²¡¢49µå¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç57.1¡ó¤À¤Ã¤¿Ä¾µå¤Î³ä¹ç¤¬38¡ó¤Ë¸º¾¯¡£°ìÊý¤Ç12.8¡ó¤À¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î³ä¹ç¤¬32¡ó¤È·ãÁý¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµå¼ï³ä¹ç¤Ç¤ÏÄ¾µå¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤Ç29¡ó¤À¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢9²ó¤Ë°Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£5ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¤¥¨¡¼¥Ä¤¬ÀèÆ¬¤Î¥¹¥ß¥¹¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÆÃÂç¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¤È¡¢º¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÇòÀ±¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£