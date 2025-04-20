2ÅÀº¹¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¡ÈÍðÂÇÀï¡É¾¡Íø¤Î¥Ð¥ë¥µ¡ª¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¾Î»¿¡Ö¤½¤ì¤³¤½¤¬²æ¡¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¥»¥ë¥¿Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£19Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤Ç¥»¥ë¥¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤·¤Æ2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢64Ê¬¤Ë¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î4Ê¬¸å¤Ë¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬PK¤Ç·è¾¡ÃÆ¤òµó¤²¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬4¡Ý3¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¹ç·×7¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍðÂÇÀï¤ò²óÁÛ¡£¼ó°Ì¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È·ãÆ®¤ò±é¤¸¤¿¥»¥ë¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¶ì¤·¤ó¤À¤Î¤â¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤â¤¤¤ë¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â»öÁ°¤Ë¤½¤¦·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö1¡Ý3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬²æ¡¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¡£2ÅÀÌÜ¤Î¼ºÅÀ¤Ï¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤Ë¸«¤»¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¼¨¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬Â¾¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀÆü¤ÎÄ«¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È78Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤Ç¥»¥ë¥¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï12Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤·¤Æ2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢64Ê¬¤Ë¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î4Ê¬¸å¤Ë¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤¬PK¤Ç·è¾¡ÃÆ¤òµó¤²¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬4¡Ý3¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö1¡Ý3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬²æ¡¹¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¡£2ÅÀÌÜ¤Î¼ºÅÀ¤Ï¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ªÈ×¤Ë¸«¤»¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¼¨¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Èà¤Ï¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬Â¾¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀÆü¤ÎÄ«¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È78Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£