Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ã¤Æ...à½çÈÖÂÔ¤Áá¤¹¤ë¥ä¥®¤Ë2.2Ëü¿Í¤Û¤Ã¤³¤ê¡¡¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¡×
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯µ¤¡ª¡©¡×
»×¤ï¤º¤½¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê¸©ºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬2025Ç¯4·î14Æü¡¢
¡Ö½çÈÖÂÔ¤Á¥ä¥Ã¥®¡×
¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤ÎÄô»Ò¤ò¾å¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´Ö¤È¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ÇÄô»Ò¤ËÂ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥ä¥®¤Î¼Ì¿¿¡£
¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¥ß¤â¡¢¸å¤ËÂ³¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«......¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï15Æü¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç¼ä¤·¤¬¤ê²°¤ÊÀ³Ê
Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ä¥®¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥Ë¥³¡×¤µ¤ó¡£à¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ç¼ä¤·¤¬¤ê²°á¤Ê1ºÐÈ¾¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤½¤¦¡£
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï15Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤¬»ñºà¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤ÎÇ¼²°¤Î2³¬¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤À¡£
Åê¹Æ¼Ô¤¬Äô»Ò¤ò¤«¤±¤Æ¾å¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ì½ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¥Ë¥³¤µ¤ó¤â¾å¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ä¥®¤òÊü¤·¤Æ»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤º¼ç¤Î¶á¤¯¤ÇÁð¤ò¿©¤Ù¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¡¢¼ç¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÄô»Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅê¹Æ¼Ô¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤«¾å¤ê¹ß¤ê¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤ëºÝ¤ÏËè²ó¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åê¹Æ¼Ô¤¬2³¬¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ë¥³¤µ¤ó¤ÏÄü¤á¤ÆÈª¤ËÁð¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È¤Þ¤¿Áö¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤Ø¤Î°¦¤¬°î¤ì½Ð¤ë²Ä°¦¤¤¥Ë¥³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï2Ëü2000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê18ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·¯¤âÅÐ¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î¤·¤ó¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¡×
¡Ö¤¤Ã¤ÈÄô»ÒÅÝ¤ì¤ó¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÍ¥¤·¤¤¥ä¥®¤µ¤ó¡×
¡Ö¤µ¤âÅöÁ³¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡×
¡ÖÄô»Ò»Ù¤¨¤ë¤È¤«Æ¬¤¬¤¤¤¤¤Ê......¡×