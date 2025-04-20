¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè4½µ¡¡¤Î¤Ö¡¢¿ó¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè4½µ¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¡¢21Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¤¹¤®¤ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè4½µ¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¡×¹ç³Ê¤Ø¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤à¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤«¤éÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤È·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÈÕ¡¢Àé¿Ò¤È´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¹âÃÎÂè°ì¹âÅù³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¼õ¸³¤ÎÆü¡£¤Î¤Ö¤Ï¼õ¸³É¼¤òËº¤ì¤¿¿ó¤Î°Ù¤ËÁö¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç»î¸³²ñ¾ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÁ´°÷Èþ·Á¤¹¤®¤ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡ª
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¡×¹ç³Ê¤Ø¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¿ÊÏ©¤ËÇº¤à¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤«¤éÀé¿Ò¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤È·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÈÕ¡¢Àé¿Ò¤È´²¡ÊÃÝÌîÆâË¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢¹âÃÎÂè°ì¹âÅù³Ø¹»¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¼õ¸³¤ÎÆü¡£¤Î¤Ö¤Ï¼õ¸³É¼¤òËº¤ì¤¿¿ó¤Î°Ù¤ËÁö¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç»î¸³²ñ¾ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¡£