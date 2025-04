サウジアラビアGPの予選で、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが僅差の接戦を制し、今季2度目のポールポジションを獲得した。一方、ランド・ノリス(マクラーレン)はQ3でクラッシュを喫し、10番手からのスタートとなる。



フェルスタッペンは、オスカー・ピアストリ(マクラーレン)をわずか0.01秒上回る1分27秒241のタイムで首位を奪取。レース後、「ここでポールポジションを取れるとは思っていなかった。夜になるとマシンが生き生きとしてきて、ドライブがずっと楽しくなった。グリップが効いていた。とても満足している」と語った。





"The car really came alive in the night" @Max33Verstappen is your polesitter for tomorrow's Saudi Arabian Grand Prix #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yat2yjfPnT