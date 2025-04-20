¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¥µ¥¦¥¸¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎPP¡¡¥Î¥ê¥¹¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢GP¤ÎÍ½Áª¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬¶Ïº¹¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤ÏQ3¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµÊ¤·¡¢10ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤ò¤ï¤º¤«0.01ÉÃ¾å²ó¤ë1Ê¬27ÉÃ241¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¼ó°Ì¤òÃ¥¼è¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥·¥ó¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Q3½øÈ×¡¢¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤¬Àè¤Ë¹¥¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥¿¡¼¥ó5¤Ç¥Î¥ê¥¹¤¬±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¡¢º¸Â¦¤òÊÉ¤Ë·ã¤·¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·ÀÖ´úÃæÃÇ¤Ë¡£¥Î¥ê¥¹¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÀþ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥«¤À¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¹âÂ®¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸·¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¿¥¤¥ä¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤«¤É¤¦¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Î¥ê¥¹¤â¥Þ¥·¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤·¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
·è¾¡¤Ï¾å°ÌÀª¤ÎÀÜÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¾¡ÇÔ¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
"The car really came alive in the night" @Max33Verstappen is your polesitter for tomorrow's Saudi Arabian Grand Prix #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Yat2yjfPnT— Formula 1 (@F1) April 19, 2025