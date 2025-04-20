Ž¢ÉÔ¿³¼Ô¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÈŽ£¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¡ÄËÉÈÈ¤Î¥×¥í¤¬ÅÁ¼øŽ¢¼«Âð¤Î¿¯Æþ¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë3¤Ä¤ÎÂÐºöŽ£
¡ÊÁ°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¢£¿¯ÆþÅð¤È°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤ÎÂÐºö¤Î°ã¤¤
Á°ÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢²È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æµ®½ÅÉÊ¤òÅð¤à¿¯ÆþÅð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Î±¼é¤òÁÀ¤¦¡Ö¶õ¤Áã¡×¡¢¼¡¤¬½¢¿²Ãæ¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¡ÖÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡×¤Ç¡¢¤³¤Î2¤Ä¤À¤±¤Ç9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£²È¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤Ê¤É¿¯Æþ¶¯Åð¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Ìó1¡ó¤È¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê·Ù»¡Ä£¡§ÎáÏÂ5Ç¯¤ÎÈÈºá¤è¤ê¡Ë
½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÅð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Êá¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢²È¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤òÁÀ¤¦ÈÈ¹Ô¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÎÙ¤äÄÌ¹Ô¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÈÈ¹Ô¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉßÃÏ¤ÎÁ°¤ÇÈÈ¹Ô¤òÁË»ß¤¹¤ë¡ÖÉßÃÏ¤ËÆþ¤é¤»¤Ê¤¤¡×ÂÐºö¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿ÁÇ¿Í¤¬¤¢¤¨¤ÆºßÂðÃæ¡¢¤·¤«¤âÌµËÉÈ÷¤Ê¿¼Ìë¡¦ÁáÄ«¤òÁÀ¤¤¡¢²È¿Í¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¶âÉÊ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤ºÌµÍý¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¶¯Åð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö²È¤ËÆþ¤é¤ì¤¿»þ¡×¤ÎÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔ¿³¼Ô¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¿¯ÆþËÉ»ßÀþ¡×
½»Âð³¹¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Â¾¿Í¤¬¼«Âð¤ÎÉßÃÏ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÂðÇÛ¶È¼Ô¤¬ÃÖ¤ÇÛ¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿åÆ»¶È¼Ô¤¬¥á¡¼¥¿¡¼¤ò¸«¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÉßÃÏ¤Î±ü¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦´Ä¶¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
ÉÔ¿³¼Ô¤ò´ÊÃ±¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉßÃÏ¤Ë¡Ö¿¯ÆþËÉ»ßÀþ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÐºö1¡§·úÊª²£ÄÌÏ©¤Ï¡Ö¿¯Æþ¶Ø»ß¡×¤Ë
ÎÙ²È¤È¤Î´Ö¤ÎÄÌÏ©¤Ë±à·ÝÍÑ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¸°ÉÕ¤Î»ÅÀÚ¤ê¸Í¤òÎ©¤Æ¤ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤òÃÖ¤¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥í¥Ã¥¯¤Ç»ß¤á¤ë¡¢¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÉßÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é²ø¤·¤¤¤È¶áÎÙ¤Î¿Í¤äÄÌ¹Ô¿Í¤Ë»×¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¤ÎÁ°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤³¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ¡¢°ì¿Í¤¬¸«Ä¥¤ê¡¢¼Ö¤Î±¢¤Ç»Ä¤ê¤Î¿¯ÆþÈÈ¤¬¥Ð¡¼¥ë¤Ç¸¼´Ø¤äÁë¤ò¤³¤¸³«¤±¡¢Ãæ¤ØÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÈ¹Ô¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ»Ï©¤ÈÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¥²¡¼¥È¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¥Ý¡¼¥ë¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÈÈ¿Í¤Ï¼Ö¤Ç±¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£´Ê°×Åª¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤òÃÖ¤¯ÂÐºö¤Ê¤é¤Ð¡¢¹©»ö¤ò¤»¤º¤ËÂ¿¾¯¤ÎÍÞ»ß¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥È¤Î¸þ¤¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
ÂÐºö2¡§Æ»Ï©³°¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·³ÎÊÝ
Æ»Ï©¤«¤é¸¼´Ø¤äÁëÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯¸«ÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ä¶áÎÙ¤Î¿Í¤¬ÉÔ¿³¼Ô¤Ëµ¤¤Å¤¡¢110ÈÖÄÌÊó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÁðÌÚ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤ÆÉßÃÏÆâ¤¬³°¤«¤éÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿¢ºÏÑòÄê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö3¡§¿Í´¶¾ÈÌÀ¤òÀßÃÖ
Ìë¤Ç¤â¸«ÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿Í´¶¾ÈÌÀ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÈÌÀ¤ÏÆ»Ï©Â¦¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤ÈÉÔ¿³¼Ô¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¸þ¤¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¯Æþ¼Ô¤Ø¤Î°Ò³Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ»Ï©Â¦¤«¤éÉßÃÏÆâ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¼´ØÀè¤Ë°Ò³Å¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤Ï¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æí´í°¤Ê¤¯ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¾È¤é¤¹¤¿¤á¡¢Áë¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔ¿³¼Ô¤Ë¶áÎÙ¤Î¿Í¤äÄÌ¹Ô¿Í¤¬µ¤¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥ß¡¼¤Ç°Â²Á¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¾ÈÌÀ¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤·¤Æ¥À¥ß¡¼¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¾¯¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°¤Ë²¼¸«¤ò¤¹¤ëÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡ÖËÉÈÈ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë²È¡×¤À¤È¼¨¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë²È¤Ï·ù¤¬¤é¤ì¤ë¡©
¿¯ÆþÅð¤ÎÈÈ¿Í¤¢¤ë¤¤¤ÏÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼Â¹ÔÁ°¤Ë¡¢¥¬¥¹¤ä¿åÆ»¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÀ¸¡¤òÁõ¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë²È¤Î²¼¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë´é¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï¿²èµ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÍÞ»ß¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ÎÊóÆ»±ÇÁü¤«¤é¿äÂ¬¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯ÅðÈÈ¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤òÁÀ¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿²È¤ÎÊóÆ»±ÇÁü¤Ç¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï2·ï¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï¡¢Ëü¤¬°ìÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÜºº¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ï¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¡ÖÆ°ÂÎ¸¡ÃÎ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡×¤È¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÏ¢Æ°µ¡Ç½¡×¡¢°Å¤¤±ÇÁü¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤ë²èÁüÀÇ½¤Î¤â¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£À¼¤ò½Ð¤»¤ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤À¤È¡¢À¼¤ÇÈÈ¿Í¤ò°Ò³Å¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë´·¤ì¤ëÎý½¬¤ò
Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤ë²»¤Ê¤É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯¿²¼¼Åù¤Ë¤³¤â¤ê¡¢¸°¤ò¤«¤±¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¡¢¿È¤òÀø¤á¤Æ±£¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åý·×¾åÊ¿¶Ñ8Ê¬Âæ¤Ç¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ©¤òÀø¤á¤ÆÈÈ¿Í¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤ÎËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Ï·ÙÊó²»¤¬½Ð¤Æ¼«Æ°ÄÌÊó¤·¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë·ÙÈ÷°÷¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÌ¿¤ò¼é¤ëÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ÙÊó²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤é¡¢ÁÇÁá¤¯¿²¼¼¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤Æ±£¤ì¡¢Ç°¤Î¤¿¤á·Ù»¡¤Ë¤âÄÌÊó¤·¤Þ¤¹¡£
°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä½÷À¤À¤±¤Î²È¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÁá¤¯´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤µ¤Î¹ÔÆ°¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤Ë¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤
½¸¹ç½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢¿¯Æþ²ÄÇ½¤Ê¾ì½ê¤¬¡¢Ãæ´Ö³¬¤ÏÏ²¼Â¦¤Î¤ß¡¢1³¬¤ÈºÇ¾å³¬¤ÏÏ²¼Â¦¤È¥Ù¥é¥ó¥ÀÂ¦¤È¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê½êÍ¤Ç¤â¥Ù¥é¥ó¥À¤ÈÏ²¼¤Ï¶¦ÍÑÉôÊ¬¡Ê¼«¸Ê½êÍ³°¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤Ïµ¬ÌóÅù¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º´ÉÍý²ñ¼Ò¤äÂç²È¤µ¤ó¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸¼´Ø¤äÁë¤Î¶¯²½¡¢¸°¤ä¥µ¥Ã¥·¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤Ï¡¢¶¦ÍÑ¸¼´Ø¤«¤é½»Ì±¤È°ì½ï¤ËÃæ¤ËÆþ¤ë¡Ö¶¦Ï¢¤ì¡×¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1¿Í¤·¤«½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀöÂõÊª¤Î´³¤·Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¡¢Í¹ÊØÊª¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¡¢½Ð¶Ð¡¦µ¢Âð»þ´Ö¤Ê¤ÉÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸Í·ú¤Æ¤È½¸¹ç½»Âð¤ÎËÉÈÈ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÂðÇÛ¤Î²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤òÇÁ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢²¡¤·Æþ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó±Û¤·¤Ë¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦Íê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î±¼éÃæ¤ÎÃÖ¤ÇÛ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½»½ê¤ÈÌ¾Á°¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Î±¼é¤ÈÊ¬¤«¤êÉÔÍÑ¿´¤Ç¤¹¡£ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Æü¾ïÅª¤Ë¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¸ú²Ì
½¾Íè·¿¤Î¿¯ÆþÅð¤Ï¡ÖÆþ¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÐºö¡×¡¡Á£¤ò¡¢²Ã¤¨¤Æ°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¶¯Åð¤Ï¡ÖÆþ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¤ÎÂÐºö¡×¤¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»ÂðÃÏ¤Çµ¯¤¤ë¿¯ÆþÅð¤ÎÂÐºö¤ÇºÇ¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤é¤º¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¼«¼£²ñ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ä°§»¢¤¹¤ë´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎËÉÈÈÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÈÈºá¤Îµ¯¤¤Ë¤¯¤¤³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¤
¡¦Ë¬ÌäÈÎÇä¶È¼Ô¡ÊÉÔÍÑÉÊÇã¼è¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¡Ë¤Ï²È¤ËÆþ¤ì¤º¡¢¶âÉÊ¡¢µ®¶âÂ°¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¦¸¼´Ø¸ý¤ËTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢ÉÔ¿³¤ÊË¬Ìä¼Ô¤äÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î²¼¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¿²»¡¦Ï¿²è¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¦¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¡¢Áë¡¢¥É¥¢¤Î¸ÍÄù¤ê½¬´·¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¦¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£
¢ÉßÃÏ¤ËÆþ¤é¤»¤Ê¤¤
¡¦¼«Å¾¼Ö¤ä¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÉßÃÏ¤Î±ü¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æþ¤Ã¤¿¤é²ø¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¦¿¢ºÏ¤ò¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¡¢Áë¤ä¸¼´Ø¤ò³°¤«¤é¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦Ìë¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤â¶áÎÙ¤¬µ¤¤Å¤¯¤è¤¦¡¢¿Í´¶¾ÈÌÀ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
£²È¤ËÆþ¤é¤»¤Ê¤¤
¡¦¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ÏÉ¬¤ºÊÄ¤á¤ë¡£
¡¦¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Î¤Ê¤¤Áë¤ÏËÉÈÈÉôÉÊ¡¢ËÉÈÈ¥¬¥é¥¹¡¢ËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¦Êä½õ¾û¤ä¥µ¥Ö¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢2¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¡£
¢ªÈÈ¹Ô¿ë¹Ô¤¹¤ë¤Þ¤Ç2ÇÜ¤Î»þ´Ö¤ò²Ô¤®¡¢ÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò¶áÎÙ¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈÈ¹Ô¤òÄü¤á¤µ¤»¤ë¡£
¡¦ÊªÃÖ¤ä¼¼³°µ¡¤ÏÁë¤Î²¼¤ËÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤¡£
¤¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¡¢ÄÌÊó¤¹¤ë
¡¦Âç²»ÎÌ¤Î½Ð¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¦ÉÔ¿³¤ÊÊª²»¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥é¡¼¥à²»¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Éô²°¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤ÆÈÈ¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¡¢110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¡£
¡¦·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î¥¢¥é¡¼¥à²»¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Éô²°¤Ë¥«¥®¤ò¤«¤±¤Æ·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Î·ÙÈ÷°÷¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤Þ¤Ç±£¤ì¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢110ÈÖÄÌÊó¤¹¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤ÏÀäÂÐ¤Ë³Î¼Â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¿È¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
»³ÅÄ ¶³»Ê¡Ê¤ä¤Þ¤À¡¦¤¤ç¤¦¤¸¡Ë
°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò LONGLIFEÁí¹ç¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷
°ìµé·úÃÛ»Î¡¢ËÉÈÈÀßÈ÷»Î¤Î»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò LONGLIFEÁí¹ç¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷ »³ÅÄ ¶³»Ê Ê¹¤¼ê¡¦¹½À®¡á¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÃæÂô¹°»Ò¡Ë