³Ë³«È¯¤á¤°¤ëÊÆ¥¤¥é¥ó¶¨µÄ¡¢ÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¶¨µÄ³«»Ï¤Ç°ìÃ×
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Î2²óÌÜ¤Î¹â´±¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¸å¤âÂÐÏÃ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¨µÄ¤â³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¥í¡¼¥Þ¤Ç19Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤È¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤ÏÃç²ð¹ñ¥ª¥Þ¡¼¥ó¤ÎÂç»È´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢12Æü¤ÎÁ°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½ñ´Ê¤ò¸ò´¹¤¹¤ë·Á¼°¤Î´ÖÀÜ¶¨µÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¡¡¥¢¥é¥°¥Á³°Áê
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï4»þ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°²ó¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿ÎÉ¤¤²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£¸ò¾Ä¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡×
¶¨µÄ¸å¡¢¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤Ï¥¤¥é¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢23Æü¤«¤éÀìÌç²È¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¨µÄ¤â³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
26Æü¤Ë¤Ï¥ª¥Þ¡¼¥ó¤ÇºÆ¤Ó¹â´±µé¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÁÐÊý¤¬¹ç°Õ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£