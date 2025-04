写真家で映像監督の奥山由之が手掛けた自主制作映画「アット・ザ・ベンチ」のオフィシャルグッズが発売される。下北沢の複合施設「テフラウンジ((tefu)lounge)」で、4月29日から5月3日まで出店されるポップアップストアで取り扱う。

「アット・ザ・ベンチ」は、奥山が散歩コースでいつも見かける“川沿いにぽつん”と佇む1つの古いベンチを作品に残しておきたいという思いから企画。変わり続ける東京という街の中で変わらずに残したい“とあるベンチ”を舞台に、エピソードを5編に分け、1本の映像に収録した。第1編と第5編に広瀬すずと仲野太賀、第2編に岸井ゆきの、岡山天音、荒川良々、第3編に今田美桜と森七菜、第4編に草磲剛、吉岡里帆、神木隆之介がそれぞれ出演。2024年11月15日に公開され一度は終映したが、4月11日から復活上映されている。

オフィシャルグッズは奥山が監修し、ファッションディレクションを雑誌「スタディ(STUDY)」編集長の長畑宏明が担当。刺繍スウェットシャツ(9500円)、ロングスリーブTシャツ(8500円)、刺繍ロングスリーブTシャツ(8500円)、グラフィックTシャツ(7000円)、ロゴプリントTシャツ(7000円)、刺繍Tシャツ(7000円)、刺繍キャップ(5種類、各5000円)、トートバッグ(4500円)を揃える。スウェットやTシャツには、映画のロゴや、劇中のワンシーンなどをデザイン。キャップには、各エピソードから抜粋した「I'm the leftover type. (俺、残り物体質なんだよね)」や、「I can only talk about it through sushi.(いや寿司を通してしかこの話したくない)」、「I was faking before, this is the real me.(それが偽物の自分で、今が本当の自分なの)」、「West, south, east, north, isn't it?(だって西南東北だよね?)」、「Feeling sad is actually nice.(さびしいって思えてることは嬉しい)」といった台詞をあしらった。

■ポップアップストア概要

2025年4月29日(火)〜5月3日(土)

会場:(tefu)lounge

所在地:東京都世田谷区北沢2-21-22

営業時間:11:00〜20:00

映画「アット・ザ・ベンチ」公式サイト