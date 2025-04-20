¥½¥í¥¹¤òÌÙ¤±¤µ¤»¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¡Éã·Æ£¥¸¥ó»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡È¥Û¥ó¥È¤ÎÁÀ¤¤¡É¡ÖÃæ¹ñ¤ËËÜÅö¤Ë´ØÀÇ60¡ó¤ò²Ý¤·¤¿¤é¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤ë¡×
¤¢¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥½¥í¥¹¤òÂçÌÙ¤±¤µ¤»¤¿àÅÁÀâ¤Î¥³¥ó¥µ¥ëáã·Æ£¥¸¥ó»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£ºØÆ£»á¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÃÓ¾å¾´»á¤ÎÂÐÃÌ¡ÖÆüËÜÉü³è¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¡×¤«¤é°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê3Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
´ØÀÇ¤ò¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÍøÍÑ
¡¡ÃÓ¾å¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÍ¢ÆþÉÊ¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹â´ØÀÇ¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºàÎÁ¤Ë¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ê¼è°ú¡Ë¤ò¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ã·Æ£¡¡¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤óËÜ¿Í¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÀÇ¤ò¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡Ê¤Æ¤³¡Ë¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë60¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¸å¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ã·Æ£¥·゙¥ó»á¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡ÃÓ¾å¡¡EU¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ã·Æ£¡¡EU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆÃæ¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢°åÌôÉÊ¤äÅ´¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Ï¹ñÆâ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢À¸»ºÀßÈ÷¤ò¹ñÆâ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¹â´ØÀÇ¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ÏÄ¾´¶ÎÏ
¡¡ÃÓ¾å¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¿¼ËÅ±óÎ¸¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÄ¾´¶¤ËÍ¥¤ì¤¿À¯¼£ÅªÅ·ºÍ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â±¿¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë»×¤¤¤Ä¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ã·Æ£¡¡¹ñÌ±¤äÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÄ¾´¶ÎÏ¤ÏÅ·ºÍÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÓ¾å¡¡É½¤Ë¤Ï½Ð¤º¤ËÎ¢¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Î¡Ö¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡×¤È¤Ï
¡¡ã·Æ£¡¡¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢À¯¸¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òºî¤ê¡¢Èà¤é¤ò¶¥¤ï¤»¤Æ¡¢°Õ¸«¤òµÛ¤¤¾å¤²¡¢¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤¤¤¿Êý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö³ÕµÄ¤Ç¼«Ê¬¤ËÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬º£¡¢È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î¸«²ò¤ä°Õ¸«¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È´ûÀ®³µÇ°¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿Ö¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÃÓ¾å¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡¡ã·Æ£¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤È¤â½Ö»þ¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤¬³°¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿ÆóÅùÊ¼¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÊ¼»Î¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï»ä¤Î¶ì¤·¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÀïÁè¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾·³¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤òµá¤á¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆóÅùÊ¼¤È¾·³¤Î°Õ¸«¤òÆ±¤¸¥¦¥§¥¤¥È¤ÇÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¼«¿È¤ÏÃá½øÎ©¤Æ¤ÆÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë°Û¾ï¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤è¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ë¤É¤Á¤é¤¬¶¯¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤Êý¡¢¾¡¤ÄÊý¤ËÅÒ¤±Â³¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó10000»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤È¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯5·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êã·Æ£¥¸¥ó¡ßÃÓ¾å¾´¡ÖÆüËÜÉü³è¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¡×¡Ë¡£
¡Êã·Æ£ ¥¸¥ó,ÃÓ¾å ¾´¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯5·î¹æ¡Ë