ドジャースの大谷翔平(30)が日本時間20日、自身のSNSで真美子夫人(28)の出産を公表した。

日本時間の同日午前5時過ぎに、大谷がインスタグラムを更新し「Welcome to the Ohtani Family!(ようこそ大谷家に!)」の一文から始まる英文のメッセージとともに、第1子である長女の誕生を報告。さらに第1子と思われる両足の写真も添えられた。

昨年末の12月29日に真美子夫人が第1子を授かったとSNSで報告していた大谷。「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(もうすぐ家族に小さなルーキーが加わることが待ちきれません!)というコメントと愛犬のデコピンとともに、ピンクのベビー服と靴、エコー写真を掲載していた。

前日の19日には、球団から大谷が“父親リスト(Paternity list)”に入り、チームから一時離脱することが発表された。真美子夫人が出産間近のため、最大3日間の産休制度を利用して遠征には帯同していなかった。

この日のインスタグラムの英文メッセージでは「健康で美しい娘を生んでくれた妻に心から感謝しています」と真美子夫人への思いと、球団、チームメイト、ファンのサポートに対しての感謝の気持ちも綴られた。