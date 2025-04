自身のインスタグラムで発表

ドジャース・大谷翔平投手が19日(日本時間20日)、自身のインスタグラムを更新し、第1子の長女が生まれたことを報告した。大谷は昨年12月29日、真美子夫人が妊娠したことを公表。愛犬デコピンも含めた新たな“家族誕生”に喜びを見せた。

インスタグラムに「大谷ファミリーへようこそ! 健康で美しい娘を生んでくれた妻に本当に感謝しています」と喜びを報告。「そしてドジャース、同僚、そしてファンの方々からの絶え間ないサポートと温かい励ましの言葉に感謝したいと思います」と周囲への感謝の思いをつづった。

前日18日(日本時間19日)のレンジャース戦から、真美子夫人の第1子出産のため「父親リスト」に入っており、19日(同20日)も欠場していた。デーブ・ロバーツ監督は同日、敵地でのレンジャーズ戦を前に取材に対応し、「彼自身が決めたタイミングで、我々にビッグニュースを届けると思う」と語っていた。

大谷は昨年末、愛犬デコピンとエコー写真、ベビー服を写した写真とともに「小さなルーキーがまもなく僕たちの家族に加わることが待ちきれない!」と投稿していた。

大谷は2024年2月29日に真美子夫人との結婚を発表。その後、韓国での開幕戦にチャーター機で向かう中、球団公式インスタグラムが「オオタニと彼の妻の写真」と投稿して“夫婦初披露”となった。その後は球団チャリティイベントやオールスターのレッドカーペットなどにも揃って登場。大谷はワールドシリーズを終えた会見で「長いシーズンを支えてもらったというのは感謝していますし、来年以降も頑張っていきたいなと思っています」と話していた。

真美子夫人はワールドシリーズ優勝後に行われた11月上旬のセレモニー以降、公の場に登場する機会は減り、ナ・リーグMVP受賞発表が行われた中継で久しぶりに姿を見せた。年が明けた2月9日(日本時間10日)、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設を訪問。前髪をおろしたスタイルで姿が話題を呼んでいた。3月には東京開幕シリーズが開催されたものの、真美子夫人は帯同せず、デコピンと米国で“お留守番”していた。

大谷が発表した全文と和訳は次の通り。

◇ ◇

大谷ファミリーへようこそ!

健康で美しい娘を生んでくれた愛する妻に本当に感謝しています。僕の娘へ、僕たちを親としてとても緊張させ、すごく不安にさせてくれて、ありがとう。

そしてドジャース、同僚、そしてファンの方々からの絶え間ないサポートと温かい励ましの言葉に感謝したいと思います。

そしてこの素晴らしい日を迎えるまで、僕たちを支えてくれたすべての人たちと医療従事者の皆様に、心から感謝申し上げます。

Welcome to the Ohtani Family!

I am so grateful to my loving wife who gave birth to our healthy beautiful daughter. To my daughter, thank you for making us very nervous yet super anxious parents.

I would also like to thank the Dodgers organization, my teammates, and the fans for their constant support and kind words of encouragement.

I would also like to express my sincere gratitude to all the medical professionals and everyone who dedicated their support to us, up until lthis wonderful day.(Full-Count編集部)