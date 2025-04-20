Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤ó¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼¤ÏÍê¤ì¤ë3ÈÖ!Áá¤¯¤âº£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤Ç4ÀïÏ¢Â³H¥é¥ó¥×Åô¤¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0-3¹Åç¡Ê2025Ç¯4·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤â¡¢ÌÔ¸×¤Ë¤ÏÍê¤ì¤ë3ÈÖ¤¬¤¤¤ë¡£¿¹²¼¤À¡£¾²ÅÄ¤«¤é¤Î2°ÂÂÇ¤ò´Þ¤àº£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£Ì£Êý¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¡ÖH¡×¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¾²ÅÄÅê¼ê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤¹¤ë¡£¹â¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²Ê¬¤±¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¿¼¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½é²ó2»àÌµÁö¼Ô¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é³°³Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Á°ÂÇ¡£3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òºÆ¤Ó°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ó¤Çº¸Á°¤ØÍî¤È¤·¤¿¡£³«Ëë2ÀïÌÜ¡¢3·î29Æü¤ÎÁ°²óÂÐÀï¤Ç¤Ï6²ó2»àÆóÎÝ¤«¤éµÕÅ¾2¥é¥ó¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤â2°ÂÂÇ¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¸å¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8²ó1»à¤Ç¤âº¸ÏÓ¡¦¥Ï¡¼¥ó¤«¤é±¦Á°ÂÇ¡£²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÂ¤ê´·¤ì¤¿¡Ö3ÈÖ¡×¤Î¥¤¥¹¤Ç¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤¬Â³¤¯¡£º£µ¨¤«¤é¤Î¿·ÂÇ½ç¤À¤Ã¤¿4ÈÖ¤òº´Æ£µ±¤Ë¾ù¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë3ÈÖ¤È¤·¤ÆºÆÈ¯¿Ê¤·¤¿15Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤éÄ¾¶á4»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦579¡Ê19ÂÇ¿ô11°ÂÂÇ¡Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ê´¶³Ð¤¬¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤«¤Í¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤ÃË¤¬¡¢¼«»¿¤¹¤ë¤Û¤É¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£
¡¡¤¤ç¤¦20Æü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤ÏÁ°²óÂÐÀï¤Ç3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿¹¤¬Áê¼ê¡£¡Ö¤¤¤¤Åê¼ê¡£ÀèÀ©ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£º£¤Î¡Ö3ÈÖ¡¦¿¹²¼¡×¤Ê¤é¡¢¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤À¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë