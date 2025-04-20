¹Åç¡¦ÌðÌî¡¡¥×¥í½é1ÈÖ¤Ç¹¶¼é¤ËÌöÆ°¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤âÀä»¿¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç3-0ºå¿À¡Ê2025Ç¯4·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹Åç¡¦ÌðÌî¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½éÂÐÀï¤Îºå¿À¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¥×¥í¤Ç½é¤á¤Æ1ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¡£½øÈ×2²ó¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯À®²Ì¤¬É½¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤òµÕÊý¸þ¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¸å¤í¤ËÍî¤È¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Á´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿¾²ÅÄ¤ÎÆó¥´¥íÊ»»¦Êø¤ì¤Ç½ä¤Ã¤¿2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î³°³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò»°Í·´Ö¤ØÅ¾¤¬¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀèÀ©¤ÎÍ··âÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î°Á÷µå¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÆó¿Ê¡¢Â³¤¯±©·î¤Î2ÅÀÂÇ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ëý¤Î¼éÈ÷¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£4²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦¿¹²¼¤Î»°Í·´Ö¤Ø¤Î¥´¥í¤ò¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Êáµå¤«¤é¤Î¶¯¸ªÈ¯Æ°¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¡£6²ó1»à¤Ç¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ìî´Ö¤«¤é¤ÎÊÖµå¤òÃæ·Ñ¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¤Çº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤Ã¤Æ»°ÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¶áËÜ¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¹²¼¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¤ÄÁ°¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÊâÌÜ¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡Ê¶áËÜ¤Î¤Ï¡ËÂçÀ¼±ç¤Ç¡Ê»Ø¼¨¤Î¡ËÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡Ê»°ÎÝ¤Ø¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÌðÌî¤Î¹¥¼é¤ò¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¿¹²¼¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¤Î¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢ÌðÌî¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶áËÜ¤Î»°ÎÝ¤â¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÎÁ÷µå¤Ç¡£¼éÈ÷¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¡¢¤¤¤¤¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÂ³¤±¤¿¡£