¡Úºå¿À¡Û¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ìîµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¼éÍð¤ËÅÜ¤ê
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£°¡½£³¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡°ì¸À°ì¸À¤ËÅÜµ¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ìîµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼éÍð¤Ë¤è¤ëÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Á´¤Æ¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬°¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï£±¾¡£·ÇÔ£±Ê¬¤±¡Ê¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£±¾¡£µÇÔ¡Ë¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£²Ç¯°Ê¹ß¡¢³«Ëë¤«¤é£´¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤·¤Ï£¶£¸Ç¯°ÊÍè¡¢£µ£·Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¡ÈËâ¤Î£²²ó¡É¤ËÎ®¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÎÍ·¥´¥í¤òÌÚÏ²¤¬¥¨¥é¡¼¡£¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÌðÌî¤Î»°Í·´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤òº£ÅÙ¤Ï°ìÎÝ¤Ë°Á÷µå¡ÊµÏ¿¤ÏÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤È¼ººö¡Ë¡£¹Ã»Ò±à¤¬°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬Â³¤¯±©·î¤ËÃæÁ°£²ÅÀÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Á°Ìë¤â£²²ó¤ËÂ¼¾å¤¬¹¶Î¬¤µ¤ì£µ¼ºÅÀ¡£¸×¾¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È£³¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤ÇÍèÆü½é¹õÀ±¤Î¿·½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤â£¶¡Á£¸²ó¤È£³¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£ÌÚÏ²¤Ï£¹²ó¤Ë¤âÀµÌÌ¤Î¥´¥í¤ò¸å°ï¤·¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±»î¹ç£³¼ººö¡££±£·Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î£¹²ó¤ËÈÈ¤·¤¿Æ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤«¤éÉé¤ÎÏ¢º¿¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¤Ë¡¢¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡£²Ï¢ÇÔ¤Ç£³¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¼ó°Ì¡¦¹Åç¤Èº£µ¨ºÇÂç£²¡¦£µº¹¡£Áê¼êÀèÈ¯¤¬º¸ÏÓ¤À¤È£²¾¡£¶ÇÔ¤È°¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È²ñ¸«¤òÄù¤á¤¿¡£¡ÊÃæÌî¡¡ÍºÂÀ¡Ë