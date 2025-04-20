【プレミアリーグ第33節】(シェルハースト パーク)

クリスタル・パレス 0-0(前半0-0)ボーンマス

<退場>

[ク]クリストファー・リチャーズ(45分+1)

<警告>

[ク]クリストファー・リチャーズ2(29分、45分+1)、イスマイラ・サール(47分)、ダニエル・ムニョス(71分)、ジェフェルソン・レルマ(86分)

[ボ]タイラー・アダムス(18分)、アレックス・スコット(25分)、ユスティン・クライファート(47分)、ダンゴ・ワッタラ(49分)

観衆:25,185人

鎌田は後半30分から途中出場…前半で数的不利に陥ったC・パレス、ボーンマスとスコアレスドロー