クリスタル・パレスvsボーンマス 試合記録
【プレミアリーグ第33節】(シェルハースト パーク)
クリスタル・パレス 0-0(前半0-0)ボーンマス
<退場>
[ク]クリストファー・リチャーズ(45分+1)
<警告>
[ク]クリストファー・リチャーズ2(29分、45分+1)、イスマイラ・サール(47分)、ダニエル・ムニョス(71分)、ジェフェルソン・レルマ(86分)
[ボ]タイラー・アダムス(18分)、アレックス・スコット(25分)、ユスティン・クライファート(47分)、ダンゴ・ワッタラ(49分)
観衆:25,185人
└鎌田は後半30分から途中出場…前半で数的不利に陥ったC・パレス、ボーンマスとスコアレスドロー
クリスタル・パレス 0-0(前半0-0)ボーンマス
<退場>
[ク]クリストファー・リチャーズ(45分+1)
<警告>
[ク]クリストファー・リチャーズ2(29分、45分+1)、イスマイラ・サール(47分)、ダニエル・ムニョス(71分)、ジェフェルソン・レルマ(86分)
[ボ]タイラー・アダムス(18分)、アレックス・スコット(25分)、ユスティン・クライファート(47分)、ダンゴ・ワッタラ(49分)
観衆:25,185人
└鎌田は後半30分から途中出場…前半で数的不利に陥ったC・パレス、ボーンマスとスコアレスドロー