26日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)の出演アーティストが発表された。木村カエラ初登場の木村カエラは、歌手になって20年間の奇抜なヘアスタイル遍歴から、歌手人生を深掘り。2005年にリリースし携帯電話CMとタイアップした代表曲「リルラ リルハ」と「TODAY IS A NEW DAY」を披露する。マカロニえんぴつは、メンバーの田辺が購入し、高級車1台分の値段とぶっちゃけた、憧れのギタリストのギターをスタジオで披露。マカロニえんぴつと仲良くなりたい山下美月も参戦する。披露する曲は第64回日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞した代表曲「なんでもないよ、」と最新曲「然らば」。また歌唱ゲストとして、SixTONESの京本大我が作詞・作曲を手がけた最新曲「滑稽なFight」をパフォーマンス。BTSと同じHYBE傘下・BIGHIT MUSIC所属の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERも初出演で、「Over The Moon」を披露する。(C)日テレ