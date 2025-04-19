¡Ú¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Û4/19¡§¥Þ¥Í¥¹¥¥ó
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡×¤ò2¿Í¤¬¿¼·¡¤ê¡ª
¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤¤¬¡Ä
º£²ó¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î²»¸»¤òÄ°¤¯¤È¡¢º´µ×´Ö¤¬¡Ö¤³¤Î¶ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤ÈÈ¿±þ¡£TikTok¤Î²»¸»¤È¤·¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä³Ú¶ÊÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Ìó120²¯²ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¶ÃØ³¤¹¤ë2¿Í¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤»¤ÐÀ¤³¦15¥«¹ñ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ÏµÕ¶¤À¤é¤±¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÅÁÀâ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÀ¼¤Ï¡¢
¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì²Î»ì¤òÏÂÌõ¤¹¤ë¤Û¤ÉÈà¤é¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥è¥·¥ª¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¤¥ï¥µ¤È¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¯¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼ÂºÝ¤ËËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤¿½ñÆ»²È¤ÎÉÙ»Î¾¾¡£
¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥Þ½Ð¿È¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð24.5ºÐ¤ÎZÀ¤Âå¥Ð¥ó¥É¡£ÆÃ¤Ë¼ã¼Ô¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª
¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢
¡¡Ú¡ÖÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿µÕ¶¤Î»þÂå¡Û
¢¡Ú¤Þ¤ë¤Ç¥é¥Ã¥×¡ª ´¬¤Àå¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¥í¥Ã¥¯¡Û
£¡Úº´µ×´Ö¤âÄ¶¶¦´¶¡ª ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¡Û
¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¡¢µÕ¶¤Î»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡ÖÀµÄ¾ËÍ¤¿¤Á¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¡ØÀäÂÐÇä¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐÉé¤±¤Í¤§¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤Ë½Å¤Í¤¿º´µ×´Ö¤Î¶¦´¶¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Í¥¹¥¥ó¤ÎÃæÆÇÌ£¤Î¤¢¤ë²»³ÚÀ¤ä¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢2¿Í¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤¬Ï¢È¯¡ª