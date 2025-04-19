ºäËÜ²Ö¿¥¼ç¾¤¬Áí³ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê½¼¼Â¤·¤¿´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¡×ÆüËÜ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¤³¦¹ñÊÌÂÐ¹³ÀïºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯4·î19Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡Á´¼ïÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Ï½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Áí³ç²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î3Æü´Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¼¼Â¤·¤¿´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1¥«·îÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤»þ´ü¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎMVP¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö8¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç1¿Í¹Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢±þ±ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢±éµ»¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤Î¢¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÁ´¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤ï¤º¡¢Á´Áª¼ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡