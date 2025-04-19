µÈÌøºéÎÉ¡ÖÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡× ¡Ø¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡Ù¤ËÄ©¤à
¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤ÎÄÇÍÕ½ÕÇµÌò¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿µÈÌøºéÎÉ¤µ¤ó¡£13ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡Ù¤Ç½é¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤ËÄ©¤à¡£
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÄË¤¤¤¯¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²Î¤ä²»³Ú¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀè¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜºî¤Ç¤ÏÀÝ¿©¾ã³²¤ò´µ¤¦Âç³ØÀ¸¤Î¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤ò±é¤¸¤ë¡£Êì¿Æ¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¡Ê»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ë¤Ï°ÜÌ±¤È¤·¤Æ¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊÛ¸î»Î¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê½÷À¡£Êì¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¡¢°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Æó¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ï¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤¿Êý¤¬Êª»ö¤Ï±ßËþ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢²ÈÂ²¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼«Á³¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Îµá¤á¤ë¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ìò¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ë¤Ï¾ï¡¹±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÈÌø¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ÎÌò!? ¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÇÍÕÌò¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤ÇÌò¤Î½÷¤Î»Ò¤¬µß¤ï¤ì¤ë»þ¡¢»ä¼«¿È¤â°ì½ï¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼«Ê¬¤Ë¶á¤·¤¤¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÈÌø¤µ¤ó¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤½¤¦¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢±é½Ð¤Î°ðÍÕ²ì·Ã¡Ê¤«¤¨¡Ë¤µ¤ó¤ä½Ð±é¼Ô¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤àºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ì¾ì¤´¤ÈÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬ÂÐÅù¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡ÊÊì¿Æ¤«¤é¡Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤è¤Í¡©¡Ù¤È»ûÅç¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î©¤Á·Î¸ÅÁ°¤ËÁ´°÷¤ÇÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤Ï»í¤ò½ñ¤¯¤¬¡¢µÈÌø¤µ¤ó¤â½ñ¤¯¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£µ¤»ý¤Á¤ËÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÄÖ¤ê¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£µÈÌø¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¶á¤·¤¤µ÷Î¥¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°¦¤Ê¤Î¤«¥¨¥´¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤â»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
PROFILEµÈÌøºéÎÉ¤µ¤ó
¤¤ê¤å¤¦¡¦¤µ¤¯¤é¡¡2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç17Ç¯¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ê¤É¡£±Ç²è¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿áÂØÈÇ¤ÇÇòÀãÉ±ÌòÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ç24 Ç¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2nd single¡ÖCrocodile¡×¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£
INFORMATIONÉñÂæ¡Ø¥ê¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ô¡¼¥È¡½¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó·«¤êÊÖ¤¹¡½¡Ù
»ÜÀß¤Ç¤ÎÀÝ¿©¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤«¤é4¤«·î¤Ö¤ê¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡£ÉãÊì¤äÄï¤È¤ÎÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¡£4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡µª°ËÔ¢²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼ TAKASHIMAYA¡¡µÓËÜ¡¿¥É¥ß¥Ë¥«¡¦¥Õ¥§¥í¡¼¡¡ËÝÌõ¡¿±ºÊÕÀéÄá¡¡±é½Ð¡¿°ðÍÕ²ì·Ã¡¡½Ð±é¡¿»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢ÉÙËÜÁÚ¾¼¡¢Ì¾±Û»ÖÊÝ¡¢¾¾Èøµ®»Ë¡¡Á´ÀÊ»ØÄê8800±ß¤Û¤«¡¡¥Û¥ê¥×¥í¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ TEL¡§03¡¦3490¡¦4949¡ÊÊ¿Æü11¡§00¡Á18¡§00¡Ë¡¡µþÅÔ¸ø±é¤¢¤ê¡£
¥·¥ã¥Ä¡ï53,900¡¡¥¤¥ó¥Ê¡¼¡ï31,900¡Ê¶¦¤ËAKANE UTSUNOMIYA TEL¡§03¡¦3410¡¦3599¡Ë¡¡¥ê¥ó¥°¡¢Ãæ»Ø¡ï49,000¡¡¾®»Ø¡ï35,800¡Ê¶¦¤ËTom Wood¡¿Tom Wood Store Aoyama TEL¡§03¡¦6447¡¦5528¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¼Ì¿¿¡¦¾®³Þ¸¶¿¿µª¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Kaz Nagai¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦ÀÞ¸¶³¨Íý¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦¹õÀ¥Êþ»Ò
anan 2443¹æ¡Ê2025Ç¯4·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê