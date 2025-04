『with MUSIC』次回ラインナップ発表！マカロニえんぴつと仲良くなりたい山下美月がスタジオ参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月26日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

木村カエラ「リルラ リルハ」「TODAY IS A NEW DAY」

京本大我「滑稽なFight」

TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」「然らば」

メジャーデビュー20周年を迎えた木村カエラがトークゲストとして初登場。

歌手になって20年間のカエラの奇抜なヘアスタイル遍歴や歌手人生を深掘りする。

さらに、2005年にリリースし携帯電話CMとタイアップした代表曲「リルラ リルハ」と「TODAY IS A NEW DAY」を歌唱する。

マカロニえんぴつのトークコーナーには、マカロニえんぴつと仲良くなりたい山下美月がスタジオに参戦。

メンバー田辺由明が購入し、高級車一台分の値段とぶっちゃけた、憧れのギタリストのギターをスタジオで披露する他、『第64回日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞した代表曲「なんでもないよ、」と最新曲「然らば」も披露する。

そして、京本大我は自身が作詞作曲を手掛けた最新曲「滑稽なFight」、TOMORROW X TOGETHERは最新アルバムのタイトル曲の「Over The Moon」をパフォーマンスする。

番組情報

日本テレビ『with MUSIC』

04/26(土)22:00~22:54

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

出演アーティスト(五十音順):木村カエラ、京本大我、TOMORROW X TOGETHER、マカロニえんぴつ

『with MUSIC』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/withmusic/