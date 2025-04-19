¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¥ï¡¼¥¹¥È5Ï¢ÇÔ¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡20Æüº£µ¨½éÀèÈ¯¤ÎÅìÉÍµð¤Ë´üÂÔ
¡¡¢¡À¾Éð1¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡·ª¸¶ÎÍÌð¤ÏºÝ¤É¤¤¥³¡¼¥¹¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÇÀÊ¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¶å²ó2»à¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£Å¨ÃÏ¤Ç¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤òµö¤·¡¢2023Ç¯7·î¤Î12Ï¢ÇÔ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë5Ï¢ÇÔ¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¸å¤Ï½é¤Î»öÂÖ¤À¡£
¡¡¼ç¼´¤ò·ç¤¯ÂÇÀþ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¶ùÅÄ¤Ï¡Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤âÇ§¤á¤ëÆñÅ¨¤È¤ÎÂÐÀï¡£ºÇÂç¤Î¹¥µ¡¤Ï3²ó¤À¤Ã¤¿¡£ËÒ¸¶ÂçÀ®¤È³¤ÌîÎ´»Ê¤ÎÏ¢ÂÇ¡¢¤µ¤é¤Ëµ¾ÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨½éÀèÈ¯¤Î1ÈÖ½ïÊýÍý¹×¡¢2ÈÖº£µÜ·òÂÀ¤¬Ï¢Â³»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡61Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇÍÆÀÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤¿18Æü¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤Ï¡¢7²ó1»à»°ÎÝ¤Ç»³ÀîÊæ¹â¤Î¹â¤¯ÃÆ¤ó¤À»°¥´¥í¤Ç1ÅÀ¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»°¿¶¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤ëµ»½Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¡£5²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÇÆóÎÝÂÇ¤Î×¢荑Î´ÂÀ¤ò»°ÎÝ¤Ë¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤º¡¢6²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÌ¾¼ê¤Îº£µÜ¤¬¥Ð¥ó¥È¤ò¼ºÇÔ¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ëö¤ËÍ·¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£7²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤¹¤é½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤Ï7²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£Ìî¼ê¤âÀï¤¦»ÑÀª¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤«ÌÀÆü°ì¤Ä¾¡¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£20Æü¤Ëº£µ¨½éÀèÈ¯¤¹¤ëÅìÉÍµð¤ËÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë