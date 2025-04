¡ÚJFLÂè7Àá¡Û´ä¼ê¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÈó¾ð¤Ê¸½¼Â¡Äº£ÅÙ¤Ï±º°Â»ÔÀî¤Ë¶þ¤·¤ÆÅ¥¾Â4Ï¢ÇÔ¡¢»õ¼Ö¤«¤ß¹ç¤ï¤ººÇÂ®¤Ç¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ø²ÝÂê»³ÀÑ

◆浦安市川 1-0 岩手

19日、日本フットボールリーグ(JFL)第7節の3試合が各地で行われた。早くも3連敗中のいわてグルージャ盛岡は、敵地でブリオベッカ浦安・市川と対戦。立ち上がりから攻勢をかけるも、MF小林祐希の浮き玉に抜け出したFW藤本憲明がGKとの一対一を外した以外は、なかなか決定機を作れない。すると、“守り慣れた”浦安市川が次第にポゼッションを高め、39分に先制点。波状攻撃からセカンドボールを回収してエリア内に浮き玉を入れると、FW峯勇斗、FW東駿を経由し、MF山崎広大がフリーで左足シュートを沈めた。

◆枚方 0-2 V大分

◆武蔵野 0-1 マルヤス

◆JFL第7節

ゴールが良薬となったか、浦安市川はこれを境に出足の鋭さとプレー精度が向上。対する岩手はさらに劣勢となり、それはハーフタイムを挟んだ後半も立ち上がりからしばらく続く。なんとか持ち直し、62分にはDF西大伍のクロスに飛び込んだMF藤島樹騎也のヘッドがポストを直撃。しかし、確実にギアが上がるも今度は焦りからかプレー精度を欠き、結局最後まで1点が奪えず。終盤は複数の選手がイライラを募らせるなどし、ウノゼロ負けで4連敗だ。得点ランキング首位のFW金崎夢生を最前線に据えるヴェルスパ大分は、敵地でFCティアモ枚方と対戦。3分、DF前田紘基のクロスがそのままネットへ吸い込まれて先制点となり、26分には金崎が自陣から独走し、ラストパスを受けたMF山粼一帆の左足シュートで追加点とする。V大分はさらなる追加点こそ奪えずも、敵地でクリーンシートを達成し、3連勝&暫定首位に。今日現在のチームは攻守がバランス良く整備されている印象で、背番号「87」を背負う36歳金崎のコンディションも良好か。ひとえに「昨シーズンよりも強い」と言えるV大分だ。30℃近い暑さの東京・吉祥寺では、横河武蔵野FCとFCマルヤス岡崎の下位対決。マルヤスは19分、右からのクロスに身体を投げ出して飛び込んだMF原耕太郎が先制点をマークし、これが勝ち点「3」をもたらす決勝点となった。マルヤスが今季2勝目を手にした一方、武蔵野は天皇杯東京都予選を含めて公式戦3連敗。このままいけば今季も残留争いだ。4月19日(土)ブリオベッカ浦安・市川 1-0 いわてグルージャ盛岡FCティアモ枚方 0-2 ヴェルスパ大分横河武蔵野FC 0-1 FCマルヤス岡崎4月20日(日)[13:00]沖縄SV vs Honda FCラインメール青森 vs ミネベアミツミFCレイラック滋賀 vs クリアソン新宿ヴィアティン三重 vs Y.S.C.C.横浜アトレチコ鈴鹿 vs 飛鳥FC