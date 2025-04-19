ブレントフォードvsブライトン スタメン発表
[4.19 プレミアリーグ第33節](Gtech Community Stadium)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 11 ヨアン・ウィサ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 16 ベン・ミー
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 39 Gustavo Nunes
監督
トーマス・フランク
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
MF 7 ソリー・マーチ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 11 シモン・アディングラ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 クリスティアン・ノアゴール
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 11 ヨアン・ウィサ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 16 ベン・ミー
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 26 ユヌス・エムレ・コナク
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 39 Gustavo Nunes
監督
トーマス・フランク
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 27 マッツ・ビーファー
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 30 ペルビス・エストゥピニャン
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 33 マット・オライリー
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 16 E. Cashin
DF 60 C. Tasker
MF 7 ソリー・マーチ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 22 三笘薫
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 11 シモン・アディングラ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります