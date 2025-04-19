[4.19 プレミアリーグ第33節](Gtech Community Stadium)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ブレントフォード]

先発

GK 1 マルク・フレッケン

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 6 クリスティアン・ノアゴール

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

FW 11 ヨアン・ウィサ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 3 リコ・ヘンリー

DF 5 イーサン・ピノック

DF 16 ベン・ミー

DF 20 クリストフェル・アイェル

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 26 ユヌス・エムレ・コナク

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 39 Gustavo Nunes

監督

トーマス・フランク

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 5 ルイス・ダンク

DF 27 マッツ・ビーファー

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 30 ペルビス・エストゥピニャン

MF 9 ジョアン・ペドロ

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 20 カルロス・バレバ

MF 33 マット・オライリー

MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 16 E. Cashin

DF 60 C. Tasker

MF 7 ソリー・マーチ

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 22 三笘薫

MF 25 ディエゴ・ゴメス

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 11 シモン・アディングラ

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります