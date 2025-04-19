[4.19 プレミアリーグ第33節](シェルハースト パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 25 ベン・チルウェル

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 18 鎌田大地

MF 21 ロマン・エッセ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 9 エディ・エンケティア

FW 11 マテウス・フランサ

監督

オリバー・グラスナー

[ボーンマス]

先発

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ディーン・ハイセン

DF 3 ミロシュ・ケルケズ

DF 15 アダム・スミス

DF 27 イリア・ザバルニー

MF 8 アレックス・スコット

MF 11 ダンゴ・ワッタラ

MF 12 タイラー・アダムス

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 5 マルコス・セネシ

DF 20 フリオ・ソレール

DF 22 フリアン・アラウホ

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 4 ルイス・クック

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 16 マーカス・タバーニアー

FW 21 ダニエル・ジェビソン

監督

アンドニ・イラオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります