ウエスト・ハムvsサウサンプトン スタメン発表
[4.19 プレミアリーグ第33節](ロンドン スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 57 オリバー・スカールズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 34 エバン・ファーガソン
監督
グレアム・ポッター
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 34 ウェリントン
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
Simon Edward Rusk
※23:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
FW 11 ニクラス・フュルクルク
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 57 オリバー・スカールズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 34 エバン・ファーガソン
監督
グレアム・ポッター
[サウサンプトン]
先発
GK 30 アーロン・ラムズデール
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 3 ライアン・マニング
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 カマルディーン・スレマナ
MF 26 レスリー・ウゴチュク
FW 32 ポール・オヌアチュ
控え
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 15 ネイサン・ウッド
DF 34 ウェリントン
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 11 ロス・スチュワート
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
Simon Edward Rusk
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります