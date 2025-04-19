[4.19 プレミアリーグ第33節](ロンドン スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 4 カルロス・ソレール

MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

FW 11 ニクラス・フュルクルク

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 57 オリバー・スカールズ

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 39 アンディ・アービング

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 34 エバン・ファーガソン

監督

グレアム・ポッター

[サウサンプトン]

先発

GK 30 アーロン・ラムズデール

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 6 テイラー・ハーウッド・ベリス

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 3 ライアン・マニング

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 カマルディーン・スレマナ

MF 26 レスリー・ウゴチュク

FW 32 ポール・オヌアチュ

控え

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 14 ジェームズ・ブリー

DF 15 ネイサン・ウッド

DF 34 ウェリントン

MF 7 ジョー・アリボ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 33 タイラー・ディブリング

FW 11 ロス・スチュワート

FW 19 キャメロン・アーチャー

監督

Simon Edward Rusk

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります