[4.19 ブンデスリーガ第30節](ヴォイト・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 1 ケビン・ミュラー

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 5 ベネディクト・ギンバー

DF 6 パトリック・マインカ

DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 13 フランス・クレツィヒ

MF 21 アドリアン・ベック

MF 39 ニクラス・ドーシュ

FW 18 マルビン・ピエリンガー

FW 31 サーロード・コンテ

控え

GK 22 V. Eicher

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

MF 8 レオ・シエンザ

MF 10 パウル・バナー

MF 16 ユリアン・ニーフース

MF 20 ルカ・カーバー

MF 27 ティム・ケーター

FW 9 シュテファン・シンマー

監督

フランク・シュミット

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

MF 46 L. Karl

FW 10 レロイ・サネ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 41 J. Kusi-Asare

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります