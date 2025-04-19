ハイデンハイムvsバイエルン スタメン発表
[4.19 ブンデスリーガ第30節](ヴォイト・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 13 フランス・クレツィヒ
MF 21 アドリアン・ベック
MF 39 ニクラス・ドーシュ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
FW 31 サーロード・コンテ
控え
GK 22 V. Eicher
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 8 レオ・シエンザ
MF 10 パウル・バナー
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 27 ティム・ケーター
FW 9 シュテファン・シンマー
監督
フランク・シュミット
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 46 L. Karl
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 6 パトリック・マインカ
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 13 フランス・クレツィヒ
MF 21 アドリアン・ベック
MF 39 ニクラス・ドーシュ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
控え
GK 22 V. Eicher
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 8 レオ・シエンザ
MF 10 パウル・バナー
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 20 ルカ・カーバー
MF 27 ティム・ケーター
FW 9 シュテファン・シンマー
監督
フランク・シュミット
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
MF 46 L. Karl
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 41 J. Kusi-Asare
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります