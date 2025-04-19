フライブルクvsホッフェンハイム スタメン発表
[4.19 ブンデスリーガ第30節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 25 ケビン・アクポグマ
DF 34 スタンレー・エンソキ
DF 35 アルトゥール・シャベス
MF 7 トム・ビショフ
MF 15 バランタン・ジェンドレイ
MF 16 アントン・シュタハ
MF 21 マリウス・ビュルター
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 29 バズマナ・トゥレ
FW 26 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 3 パベル・カデジャーベク
DF 19 ダビド・ユラセク
MF 8 デニス・ガイガー
MF 17 ウムト・トフムク
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
FW 14 ギフト・オルバン
FW 23 アダム・フロジェク
監督
クリスティアン・イルツァー
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 34 M. Röhl
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
ユリアン・シュスター
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 25 ケビン・アクポグマ
DF 34 スタンレー・エンソキ
DF 35 アルトゥール・シャベス
MF 7 トム・ビショフ
MF 15 バランタン・ジェンドレイ
MF 16 アントン・シュタハ
MF 21 マリウス・ビュルター
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
MF 29 バズマナ・トゥレ
FW 26 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 3 パベル・カデジャーベク
DF 19 ダビド・ユラセク
MF 8 デニス・ガイガー
MF 17 ウムト・トフムク
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
FW 14 ギフト・オルバン
FW 23 アダム・フロジェク
監督
クリスティアン・イルツァー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります