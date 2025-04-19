無念を晴らして旅立つ幽霊。青年は失った右腕を通し、怪異に寄り添う人生を歩む／夜行堂奇譚2㉙
『夜行堂奇譚2』（立藤灯：漫画、嗣人：原作/KADOKAWA）第29回【全38回】
『夜行堂奇譚』を無料で読む
県庁で働く大野木龍臣は、オカルトを否定するまじめな公務員。しかし、突然の辞令で怪異絡みの案件を扱う「特別対策室」へ異動を命じられる。異動後の初仕事として前任者の捜索を始めるが、手掛かりはゼロ。専門外の仕事に困惑する大野木は、噂に聞いた奇妙な骨董店を訪れ、そこで右腕の無い青年・桜千早と出会う。初めての怪異に戸惑う大野木と、怪異を視る力を授かった千早がタッグを組み、街に潜む怪異に立ち向かう――。妖しく切ない怪異譚『夜行堂奇譚』を好評につき、1巻と2巻の再連載にくわえ、3月27日発売の最新3巻から新規エピソードも追加してお届けします。
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