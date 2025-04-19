²£ÉÍM¡¡´ÆÆÄ²òÇ¤¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡ÄÁª¼ê¤ÎÈ¿±þ¡Ö½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¡×
¡¡J1¤Ç¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï19Æü¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¡¼¥é¥ó¥É»á¡Ê54¡Ë¤Î´ÆÆÄ²òÇ¤È¯É½¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¥¯¥é¥Ö»ÜÀß¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÁÆ¬15Ê¬´Ö¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ìÁª¼ê¤Ï¤Þ¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ë»á¤ËÂ³¤¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î»Ø´ø´±¸òÂå·à¡£MFÅ·Ìî½ã¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤À¤±¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢Áª¼ê¤Ï¸Ä¡¹¤Î¼Á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ç¾¤ÎMF´îÅÄÂóÌé¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤âÆ±¤¸¤¯¡¢Âç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü18Æü¤«¤é¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡¢44¡Ë¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ú¥¹¤¬¡Ö¤Þ¤ÀÃ»´ü´Ö¤À¤¬Îý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Å·Ìî¤â¡ÖºòÆü¤ÎÎý½¬¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¤è¤ê¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤ÎÀï½ÑÎý½¬¤â¡Ê¥¥¹¥Î¡¼¥ÜHC¤¬¡ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤êÊý¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤È»×¤¦¡×¤È¼Â´¶¡£FW¿¢ÃæÄ«Æü¤Ï¡Ö¥¥¹¥Î¡¼¥ÜHC¡Ê¤¬»ÃÄêÅª¤Ë»Ø´ø¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¾¡Éé¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥¥¹¥Î¡¼¥ÜHC¤Î»Ø´ø¤Î²¼¡¢20Æü¤Î±ºÏÂÀï¡Êºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½à¡¹·è¾¡¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡ËÀï¡Ê26Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¡£´îÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿Ê²½¤¹¤ë¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£