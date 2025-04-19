É×¤Ï¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡Ä35ºÐ½÷Í¥à¤Û¤í¿ì¤¤¥¦¥¤¥ó¥¯á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö·àÅª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ë¡ÄÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¡Á¡×
¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é
¡¡É×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï¡£35ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á¶·¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏËÅÄ¥¨¥ê¡¼¡£´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä³¹¤ò»¶ºö¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö·àÅª¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÌø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼Â¤ÏÌø³ÚÍ¥Ìï¤È·ëº§¤·¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ëÌø³Ú¤¯¤ó¡¢Á¢¤Þ¤·¤¹¤®¡Á¡Á¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥¨¥ê¡¼¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÅÄ¤Ï¡¢2010Ç¯1·î14Æü¤Î21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÌø³Ú¤Èº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£