»ç³°Àþ¤äÌÓ·ê¥±¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª¡Ö¹âµ¡Ç½UV¡õºÇ¿·¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÌ¾ÉÊ½¸♡
¥¢¥«¥Ì¥±¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÁ°Äó¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤È©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ç³°Àþ¤äÌÓ·ê¥±¥¢¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ü¦Á¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹âµ¡Ç½UV¡×¤È¡¢¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¡ÖºÇ¿·¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÌ¾ÉÊ¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í♡
Check! ¹âµ¡Ç½UV
»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ü¦Á¤¬½¼¼Â
¡Úa¡Û¥ß¥Í¥é¥ëUV¥¢¥¯¥¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼ SPF50+¡¦PA++++ 30g 3,960±ß¡¿¥¨¥È¥ô¥©¥¹¡Ê¸ÂÄê¡Ë
▶¥Õ¥ê¡¼½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Äã»É·ã¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎUV¥«¥Ã¥È¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£
¡Úb¡Û¥Ö¥é¥¤¥Æ¥¹¥È ¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¤¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥óa SPF44¡¦PA+++ 50mL 8,470±ß¡¿¥Õ¥¡¥Á¥å¥¤¥Æ
▶»ç³°Àþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤äÂçµ¤Ãæ¤Î»É·ãÊª¼Á¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¡¢¤½¤Î´Ä¶¥À¥á¡¼¥¸¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿·È¯ÁÛ¤Î½èÊý¡£
¡Úc¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥»¥é¥àUV¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡ÏSPF50+¡¦PA++++ 45g 7,150±ß¡¿¥Ý¡¼¥é
▶ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤äÈ©¤¢¤ìÍ½ËÉÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤â¥¥ì¥¤¤ËÅÉ¤ì¤ëÀß·×¤Ç¤ªÄ¾¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¡Úd¡ÛUV ¥¨¥¯¥¹¥Ú¡¼¥ë ¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à ¥·¡¼¥ë¥É SPF50+¡¦PA++++ 50mL 12,980±ß¡¿¥é¥ó¥³¥à
▶¼§ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤¤¢¤¦¥·¡¼¥ë¥É¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê´À¡¦¿å¡¦¤³¤¹¤ì¤Ë¶¯¤¯¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤»ç³°Àþ¥«¥Ã¥ÈËì¤ò·ÁÀ®¡£
Check! ºÇ¿·¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°
¡Úa¡Û¥Ö¥é¥¤¥È¥×¥é¥¹ ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥° DST ¥»¥é¥à¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï30mL 13,530±ß¡¿¥¯¥é¥é¥ó¥¹
▶¥¢¥»¥í¥é¼ï»Ò¥¨¥¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤È¡¢ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤Î¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¤ÎÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤ÇÀ¡¤ß¤ï¤¿¤ëÈ©¤Ø¡£
¡Úb¡Û¥¸¥§¥Î¥×¥Æ¥£¥¯¥¹ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¥ª¡¼¥é ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï30mL 22,000±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿SK-¶
▶È©¤¬¸÷¤ò¤È¤ê¹þ¤ßÈþ¤·¤¯Êü¤Ä¡È¥ª¡¼¥é¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤½¤ì¤òÁË³²¤¹¤ëÊª¼Á¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£Æâ¤«¤éÄì¾å¤²¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤È©¤ò¤á¤¶¤¹¡£
¡Úc¡ÛHAKU ¥á¥é¥Î¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¸¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï45g 11,000±ß¡¿»ñÀ¸Æ²
▶10ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¾ÉÊÈþÍÆ±Õ¤Ï¡¢HAKU»Ë¾åºÇ¹âÊö¤Î3¼ï¤ÎÌôÍÑÍ¸úÀ®Ê¬¤Ë¤è¤ëÈþÇò¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ø¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£
¡Úd¡Û¥ì¡¼¥Ì¥Ç¥×¥ì ¥Ö¥é¥¤¥È¥»¥é¥à¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï30mL 12,100±ß¡¿¥í¥¯¥·¥¿¥ó¥¸¥ã¥Ý¥ó
▶ÆîÊ©¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ëºé¤¯Çò¤¤²Ö¡Ö¥ì¡¼¥Ì¥Ç¥×¥ì¡×¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¹â¤¤¥¨¥¥¹¤ò¥¡¼À®Ê¬¤Ë¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¥±¥¢¡£
»£±Æ¡¿ÎÓ¿¿Æà
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ º´¡¹ÌÚÎï