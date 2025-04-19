¶ä¥·¥ã¥ê±·ÏÂ¹°¤¬¥»¥¹¥ÊÌÈµö¼èÆÀÃæ¡Ö¶µ½¬Âå¤À¤±¤Ç£¹£¶£°Ëü¡× µ¡ÂÎ¹ØÆþ¤Ê¤é¡Ö²¯¤Î½ÐÈñ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶ä¥·¥ã¥ê¡×¤¬¡¢£±£¹Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´Øº¬¶Ð¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¶ä¥·¥ã¥ê¤Î±·ÏÂ¹°¤ÏºÇ¶á¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë·ËÊ¸ÄÁ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÊ¸ÄÁ»Õ¾¢¤È¸À¤¨¤Ð¥»¥¹¥Ê¡¢¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«²ÈÍÑµ¡¤Ç¡£¤Ç¡¢ËÍ¤â¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢ËÍ¤â¼è¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥»¥¹¥Ê¤ÎÌÈµö¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸½ºß¡¢ÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö£²Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¾å¶õ¤ò¥Û¥ó¥Þ¤Ëº£¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÈô¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÁêÊý¤Î¶¶ËÜÄ¾¤¬¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¤ª¥«¥Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢±·¤Ï¡Ö¶µ½¬Âå¤À¤±¤Ç£¹£¶£°Ëü¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤Î¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤«¤é¡Ê¥»¥¹¥Ê¤ò¡ËÇã¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¦±·¤ËÂÐ¤·¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢¼Ö¤ÎÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£±·¤¬¡Ö¸¶ÉÕ¤ÎÌÈµö¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢´Øº¬¤Ï¡Ö·¯¤¬°ìÈÖÉÝ¤¤¤ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£