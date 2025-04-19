¸µX21¡¦¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¤ªÁê¼ê¤È¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦X21¤Î¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÁê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡¢¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¡Ê3ËçÌÜ¡Ë
¡¡¤³¤â¤ê¤ä¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Èà¤ËÆ´¤ì¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»ØÎØ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö°ì¿ÍÌ¼¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÀ§Èó¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÎÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¸÷¤ë»ØÎØ¤ò¾Ò²ð¡£¤ªÁê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÎ¾¿Æ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤â¤ê¤ä¤Ï1999Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦X21¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°¦¾Î¤Ï¡È¥¦¥£¡¼¡É¡£2012Ç¯¡¢¡ØÂè13²ó Á´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£X21¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»¨»ï¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¡È¥ï¥¤¥É¤Ê¹â¹»À¸¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÁê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡¢¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¡Ê3ËçÌÜ¡Ë
¡¡¤³¤â¤ê¤ä¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Èà¤ËÆ´¤ì¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»ØÎØ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö°ì¿ÍÌ¼¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÀ§Èó¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Þ¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Èà¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤â¤ê¤ä¤Ï1999Ç¯8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦X21¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£°¦¾Î¤Ï¡È¥¦¥£¡¼¡É¡£2012Ç¯¡¢¡ØÂè13²ó Á´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£X21¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»¨»ï¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ë¡È¥ï¥¤¥É¤Ê¹â¹»À¸¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£