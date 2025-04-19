¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤¬Ï¢Æü¤ÎÂç¥Ö¥ì¡¼¥¡¡3²ó¡¢5²ó¤Î¹¥µ¡¤âÌµÆÀÅÀ¡¡Á°Æü¤Ï61Ç¯¤Ö¤ê¤Îà¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥ï¥ó¥é¥óá¸¥¾å
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂÇÀþ¤¬Âç¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ïº£°æÃ£Ìé¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤ÎÅê¼ê¥ê¥ì¡¼¤ÎÁ°¤Ë»Ë¾å5ÎãÌÜ¤Ç61Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ°ÂÂÇÍ¼ºÅÀ¡×¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï3²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥Á¡¼¥à12¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÀèÀ©µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢½ïÊýÍý¹×¡¢º£µÜ·òÂÀ¤¬Ï¢Â³¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡5²ó¤âÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢Áö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤ËÌµÆÀÅÀ¡£6²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î½ïÊýÍý¹×¤¬ÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢º£µÜ·òÂÀ¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢¶¯¹¶ºö¤ÇºÇ°¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡£¥¼¥í¹Ô¿Ê¤¬Â³¤¯¡£