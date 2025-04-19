SawanoHiroyuki[nZk]:Rei、ロードムービー風MV「INERTIA」公開
ドラマ・アニメ・映画など映像の音楽活動やアーティストへの楽曲提供、SennaRinとNAQT VANEのプロデュースも手掛ける作曲家・澤野弘之。が展開するボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk]（サワノヒロユキヌジーク）の新曲「INERTIA」のミュージックビデオが公開された。
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新曲「INERTIA」は現在放送中のアニメ『TO BE HERO X』オープニングテーマとなっており、ミュージックビデオには澤野弘之と、本楽曲のゲストボーカルRei（Newspeak）が出演。楽曲の力強くエモーショナルな雰囲気を引き立てる、ロードムービー風で進んでいくミステリアスな世界が描かれている。
＜リリース情報＞
SawanoHiroyuki[nZk]:Rei
「INERTIA」
作詞：Benjamin
作曲：澤野弘之
編曲：澤野弘之
https://nzk.lnk.to/INERTIA_DG
SawanoHiroyuki[nZk]
13th Single「INERTIA」
2025年6月11日（水） 発売
https://sawanohiroyuki.lnk.to/INERTIA_PKG
Newspeak オフィシャルサイト：https://newspeak.jp/bio/
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新曲「INERTIA」は現在放送中のアニメ『TO BE HERO X』オープニングテーマとなっており、ミュージックビデオには澤野弘之と、本楽曲のゲストボーカルRei（Newspeak）が出演。楽曲の力強くエモーショナルな雰囲気を引き立てる、ロードムービー風で進んでいくミステリアスな世界が描かれている。
SawanoHiroyuki[nZk]:Rei
「INERTIA」
作詞：Benjamin
作曲：澤野弘之
編曲：澤野弘之
https://nzk.lnk.to/INERTIA_DG
SawanoHiroyuki[nZk]
13th Single「INERTIA」
2025年6月11日（水） 発売
https://sawanohiroyuki.lnk.to/INERTIA_PKG
Newspeak オフィシャルサイト：https://newspeak.jp/bio/