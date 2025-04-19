Image:Apple.com

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年4月18日(金)9時から4月21日(月)23時59分まで｢スマイルSALEゴールデンウィーク｣を開催中。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、「M4 Pro」チップを搭載し、12.7cm四方と一段と小さくなった小型デスクトップPC「2024 Mac mini」やM3チップを搭載し、可愛らしいカラーリングが特徴のオールインワンデスクトップPC「2023 iMac」など、Apple（アップル）製品がお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年4月19日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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圧倒的パフォーマンスを実現するM4 Proチップ搭載の「2024 Mac mini」が5%オフ！

Apple 2024 Mac mini 12 コア CPU、16 コア GPU の M4 Pro チップ搭載デスクトップ コンピュータ: Apple Intelligence のために設計、24GBユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能 198,800円 Amazonで購入する PR PR

負荷の高いタスクも余裕でこなせる小型デスクトップ。M2 Proチップ搭載の「2023 Mac mini」が19%オフ！

Apple 2023 Mac mini M2 Pro チップ搭載デスクトップコンピュータ: 10コアCPUと16コアGPU、16GB ユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、ギガビット Ethernet、iPhone や iPad との連係機能 149,800円 Amazonで購入する PR PR

仕事も遊びも極めるならこれ。圧倒的なコスパを誇るAppleの「MacBook Air（15インチ, M3, 2024）」が25％オフ！

Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 8GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, USキーボード, ミッドナイト 159,800円 Amazonで購入する PR PR

Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 8GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, USキーボード, スペースグレイ 159,800円 Amazonで購入する PR PR

Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 8GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, USキーボード, シルバー 159,800円 Amazonで購入する PR PR

Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 8GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, USキーボード, スターライト 159,800円 Amazonで購入する PR PR

どこにでも連れて行きたくなる軽さと薄さ。M2チップを搭載した「2022 13インチMacBook Air」が10%オフ！

2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 日本語キーボード, 16GBユニファイドメモリ, 1TB SSD - ミッドナイト 179,800円 Amazonで購入する PR PR

2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 日本語キーボード, 16GBユニファイドメモリ, 1TB SSD - スターライト 179,800円 Amazonで購入する PR PR

M3チップを搭載したオールインワンデスクトップPC「2023 iMac」まで18%オフの大特価で登場中！

Apple 2023 iMac M3 チップ搭載オールインワンデスクトップコンピュータ:8 コア CPU、10 コア GPU、24 インチ 4.5K Retina ディスプレイ、8GB ユニファイドメモ リ、256GB SSD ストレージ、ボディと同じカラーのアクセサリ、iPhone や iPad と の連係機能 - シルバー 164,800円 Amazonで購入する PR PR

Apple 2023 iMac M3 チップ搭載オールインワンデスクトップコンピュータ:8 コア CPU、10 コア GPU、24 インチ 4.5K Retina ディスプレイ、8GB ユニファイドメモ リ、256GB SSD ストレージ、ボディと同じカラーのアクセサリ、iPhone や iPad と の連係機能 - グリーン 164,800円 Amazonで購入する PR PR

＞＞Appleのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:｢スマイルSALEゴールデンウィーク｣