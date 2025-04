「how dare you」の意味は？驚いたときに使うフレーズ！

正解は「よくもそんなことができるね!」でした!

誰かがなにかをしたことで、非常にショックを受けたときに使えるフレーズ。

怒りの感情も込められています。

またそのままでも使うことができますが、「How dare you〜」のあとに動詞を続かせるて表現することもできます。

「How dare you say such a stupid thing!」

(よくもまあそんな馬鹿げたことが言えるね!)